邁阿密談判結束 普廷顧問再潑冷水：歐烏修正案「無助和平」

俄羅斯總統普廷的外交顧問鄂夏柯夫表示，歐洲與烏克蘭對美方和平提案的修正無助於改善前景。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著俄羅斯特使結束在美國邁阿密的關鍵談判，克里姆林宮對和平前景的態度依然強硬。俄羅斯總統普廷的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）21日公開表態，直言歐洲與烏克蘭對美方和平提案所做的任何修改，都「無助於改善和平前景」，甚至可能讓達成協議變得更加困難。

據《路透》報導，這份由美國川普政府起草的結束戰爭提案上個月曝光後，引發歐洲與烏克蘭擔憂內容過度偏向俄羅斯。為此，歐烏談判代表近期積極與美方接觸，試圖將自身立場納入修正版提案中。然而，鄂夏柯夫在莫斯科對媒體表示，雖然他尚未看到最終的書面提案，但他確信「歐洲人和烏克蘭人已經提出或試圖提出的建議，絕對不會改善這份文件，也不會提高實現長期和平的可能性」。

邁阿密密談結束 特使帶回美方信號

與此同時，普廷的特別特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已結束在邁阿密與川普女婿庫許納（Jared Kushner）及特使魏科夫（Steve Witkoff）的兩天會談。鄂夏柯夫透露，德米特里耶夫將於22日返回莫斯科，並向普廷報告談判結果，「他將帶回一些美國人從歐洲人和烏克蘭人那裡收到的信號」。克宮將在聽取報告後，制定下一步的立場與美方進行接觸。

俄羅斯方面始終認為，歐洲領導人企圖透過加入俄方無法接受的條件來破壞和平談判。數據顯示，俄軍在2025年平均每天攻佔12至17平方公里的烏克蘭領土，這讓莫斯科在談判桌上握有更多籌碼。針對烏克蘭總統澤倫斯基日前透露美方提議舉行「美烏俄三方會談」，鄂夏柯夫也再次予以否認，強調該提議並未被認真討論，也未在準備中。

