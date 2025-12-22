共機艦雙擾！我軍喊「請勿干擾」 不明無線電回：別跟共匪說請

中共運八反潛機。（國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共軍機襲擾台灣空域不分平假日，近期除了軍機頻繁闖入我防空識別區，中共軍艦也在周邊海域動作頻頻。今天上午西南空域再次不平靜，我國空軍依照慣例廣播驅離共機，沒想到在與疑似共艦對話時，我軍禮貌表示「請不要干擾」，無線電波中竟突然傳來不明聲源大喊：「不要跟共匪說請啦！」讓不少軍事迷聽了直呼：「真的太氣了，但又很中肯！」

根據資深軍事迷「Taiwan ADIZ」粉專記錄，今天上午8時48分，中共運-8反潛機（機號82015）進入我西南空域，高度3500公尺，我空軍在空監控並廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域，高度3500公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛行安全，立即迴轉脫離」！

約10分鐘後，空域狀況變得更加複雜。8時59分，無線電中傳來疑似中共軍艦模糊不清的喊話，我方軍機駕駛員隨即透過無線電明確回應，「我是中華民國軍事航空器，正在空域執行訓練，請不要干擾我的行動！」展現我不卑不亢的態度。隨後，無線電又傳來另一不明聲源，直接針對中共軍艦開砲，「中國軍艦是你影響我們安全！」顯示周邊海空域除了軍方對峙，似乎也有不少民用船隻或友軍看不下去共軍行徑。

就在我方飛官語畢後的9時許，無線電頻道中突然出現一個情緒激動的不明聲源，用台式口氣大嗆，「不要跟共匪說請啦！」突如其來的「神回覆」打破了嚴肅對峙的氣氛。

長期記錄空域狀況的「Taiwan ADIZ」分析，近期共軍採「機艦雙向」侵擾模式日益頻繁，面對我方飛官執行任務時保持的專業與禮貌，民間無線電的「真情流露」或許正反映了國人對中共長期施壓的真實心聲。

