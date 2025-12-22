外媒曝光！俄軍載具掛載疑似中製雷射系統 特徵吻合「沉默獵手」

開源情報顯示俄軍在烏克蘭戰場使用的載具，其特徵與中國製「沉默獵手」雷射系統高度吻合。圖為保利科技展示的「沉默獵手」系統，安裝在6x6戰術卡車上，公開資料顯示其設計用途為反制無人機。

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰場可能出現新型態裝備蹤跡。專業軍事網站《Army Recognition》報導指出，根據社群媒體流出的影像與開源情報分析，烏克蘭戰場上出現了疑似由俄軍部署的中國製「沉默獵手」（Silent Hunter）雷射系統。若此消息屬實，將成為外界首度在戰場環境中觀測到該系統的案例。與此同時，烏克蘭南部的敖德薩（Odessa）近期也被觀測到疑似雷射裝置運作的跡象。

報導指出，多個與俄軍相關的社群帳號近期發布了相關影像，顯示一款安裝在6x6戰術卡車上的雷射武器系統。該網站的開源情報監測團隊分析，該載具的車頂雷射砲塔、光學追蹤系統以及發電機模組配置，與中國國有軍工企業「保利科技」（Poly Technologies）研發的「沉默獵手」特徵高度吻合。不過，目前莫斯科與北京官方均未證實此項部署。

根據公開資料，「沉默獵手」是一款光纖雷射防空系統，其設計用途為攔截低空飛行的無人機群。該系統輸出功率介於30至100千瓦（kW），理論上可以雷射能量干擾或破壞無人機結構與感測器。分析人士指出，該類系統在理論上具備不需傳統彈藥的特性，但實際在戰場上的效能仍有待更多資訊確認。

報導也提到，這類裝備影像的出現，引發外界對中國軍事技術轉移情況的關注。自2022年戰爭爆發以來，西方國家持續關切相關議題。

敖德薩現雷射光束 疑為導引或干擾

除了俄軍方面，烏克蘭軍隊似乎也部署了相關裝備。一段據稱攝於20日、由停靠在敖德薩的土耳其船員拍攝的影片顯示，當地防空陣地發射了兩道雷射光束。前北約官員與分析人士檢視畫面後認為，這些光束可能用於干擾無人機的光學感測器，或是為APKWS（先進精確殺傷武器系統）這類雷射導引彈藥提供目標指引。

《Army Recognition》指出，相關影像顯示定向能系統在衝突區域被觀測到的案例增加，引發外界關注，但其實際用途與具體部署情況仍缺乏官方說明。

