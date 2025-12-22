聖誕軍援大禮！ 澳49輛退役M1A1戰車運交烏軍準備參戰

澳洲陸軍官兵隨越洋船隊遠赴烏克蘭，親自交付最後一批軍援的M1A1艾布蘭戰車。（澳洲國防軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕澳洲國防部日前宣布，該國陸軍先前退役的M1A1主戰車，在更新型的M1A2型車接班服役後，現已全數移交烏克蘭、履行其對基輔當局的軍援承諾；這項規劃自去年10月曝光後，前後歷時約1年餘完成運交工作，而這批總價不到3億澳幣的艾布蘭戰車，將成烏軍得以續守前線的「聖誕大禮」。

澳洲國防部19日表示，該國承諾援助烏克蘭的49輛M1A1艾布蘭主戰車，已在日前完成最後一批儎台的運交工作；作為澳軍「庫杜行動」（Operation Kudu）的一部分，這批退役戰車今（2025）年七月起自澳洲分批出發，每趟跨洲運送、上陸交付工作耗時至少55天，凸顯軍援工作之不易。

澳洲國防部去年宣布援烏退役艾布蘭戰車後，多數戰車已在今（2025）年七月運抵歐陸，最後一批戰車則在近日抵達烏國，歷時近半年完成交付工作。（澳洲國防軍X帳號）

澳洲陸軍是在2004年引進59輛M1A1主力戰車，直到去（2024）年7月全數退出戰備後，才由2022年採購的M1A2 SEPv3型車成軍接班，根據規劃，澳洲政府計畫將其中49輛退役M1A1戰車軍援烏克蘭，兌現安全承諾。

另據澳洲國防部說法，這批戰車現值約2.45億澳元（約新台幣50.22億元），為該國自俄烏戰爭爆發至今超過17億美元軍事援助的一部分。

澳洲運交烏克蘭的退役M1A1戰車，合計49輛。（澳洲國防軍X帳號）

而在完成49輛M1A1戰車交付前，澳洲政府還通過新一波9500萬澳元的軍援方案，其中包含4300萬澳元的戰術防空雷達、彈藥、戰鬥工兵裝備，另有200萬澳元經費，將透過「無人機能力聯盟」（the Drone Capability Coalition），向烏克蘭提供先進無人機科技，協助對抗俄羅斯侵略。

