在美7度試射 日「12式陸基反艦飛彈」明年進駐九州熊本

日本自衛隊今年稍早在美完成試射的增程改良型「12式陸基反艦飛彈」，未來將進駐九州、北海道等南北駐地，加強對周邊潛在海上威脅的反制能力。（日本防衛省官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省19日表示，其為強化防區外打擊能力而研發的「12式陸基反艦飛彈」，近月在美國加州進行實彈測試、順利獲得射擊相關參數，可望於今年財年（2026年3月底前）完成研發精進工作，以利後續部署九州、北海道等地區駐地規劃。

日本防衛省指出，為提升自衛隊針對海上威脅的打擊、攔截能力，其自行研發的增程改良型「12式陸基反艦飛彈」，自今（2025）年十月起至十一月底，已在美國加州相繼執行的7次試射，順利蒐集發射相關數據，全系統研發工作已進入尾聲，可望於該財年（2025年4月至2026年3月）結束前完成，強化防區外反艦作戰效能。

請繼續往下閱讀...

增程改良型「12式陸基反艦飛彈」實彈發射瞬間。（日本防衛省官網）

由日本三菱重工研發的「12式反艦飛彈」是改良自88式飛彈，彈長5公尺、重約700公斤；雖無官方資訊，外界推估該彈射程應不小於88式的200公里；另據防衛省規劃，改良型12式反艦飛彈未來將朝媲美美製「戰斧」攻陸巡弋飛彈的1500公里邁進，滿足「以陸制海」戰略目標。

而據防衛省今年8月底公布的後續規劃，在執行2次試射後，增程改良型的12式反艦飛彈預計明年3月由陸上自衛隊部署至九州熊本的健軍駐屯地，後（2027）年則進駐靜岡的富士駐屯地；此外，艦射型12式飛彈預計後年配備至升級後的秋月級巡防艦「照月號」（DD-116），空射型彈則預劃由F-2戰機掛載，部署在茨城縣的航空自衛隊百里基地。

日本防衛省未來將以國造反艦飛彈、極音速滑翔彈，搭配外購的JASSM、JSM等空射攻擊彈藥，全面強化島嶼防衛和對地、對海打擊能力。（日本防衛省X帳號）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法