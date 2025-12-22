美海軍腰斬「星座級」轉向「傳奇級」 船廠發文酸人引議論

圖為美國岸巡隊傳奇級巡邏艦「斯特拉頓號」（WMSL-752）。其設計未來將作為美海軍新一代巡防艦的圖紙，並力求2028年前造成首艦下水。（美國海岸巡防隊Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍部長費蘭（John Phelan）19日宣布，為彌補「腰斬」星座級巡防艦後的戰力空缺，後續將改以美國海岸巡防隊「傳奇級」巡邏艦為基礎，打造新一代巡防艦，落實美國設計、美國製造的目標。然而，這一說法卻在日前被造船廠發文「酸爆」、並為星座級艦背書。不過，該文事後遭官方刪除，背後動機引發議論。

費蘭11月底宣布中止「星座級」（Constellation-class）飛彈巡防艦，在建造中的頭二艘艦「星座號」（FFG-62）、「國會號」（FFG-63）下水服役後，將不再生產第3至6號艦，並轉尋噸位更小的水面戰艦，快速填補戰力缺口。在軍聞媒體先行「暴雷」後，費蘭隨後在美東時間上週五（19日）證實，新一代巡防艦將改以美國岸巡隊「傳奇級」（Legend-class）艦為基礎打造。

費蘭在聲明影片中強調，該艦是落實美國設計、美國製造的重要一步，配合美國總統川普「黃金艦隊」（Golden Fleet）的國防政策宣示，由傳奇級研改成的新一代巡防艦將在2028起下水；美國海軍作戰部長考德爾上將（Adm. Darryl Caudle）則指出，外國船廠並不將美國船艦訂單放在優先順位；此話一出，引來承造星座級的芬坎蒂尼集團發文回酸，宣稱該艦符合美國政策。該文隨後遭刪除。

該貼文寫道，「星座級」巡防艦方案滿足「美國採購」（Buy American）的比率達99.4%、不只從公平競標勝出，更滿足美軍要求國內製造條件；話鋒一轉，該文點出主導該案的美國海軍海洋系統司令部（NAVSEA）頻繁更改設計的毛病，並用過來人語氣鼓勵承接該案的英格斯．杭亭頓（HII）船廠，以「祝你好運」作結，不帶髒字地嘲諷了美國海軍。

「星座級」巡防艦是法、義海軍「歐洲多任務巡防艦」（FREMM）衍生型，美海軍原寄望其快速製造、模組化優勢，加速擴充水面艦對；然據美國審計署（GAO）去（2024）年5月報告揭露，該級艦在美海軍「東修西改」後，不只零件共通性大降，完工期程也延宕3年以上，整體施工進度僅「12%」。

