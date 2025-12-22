一秒燒穿金屬？日本測試艦載雷射砲 遇「兩大魔王」卡關

日本海上自衛隊試驗艦「飛鳥號」（JS Asuka）正在進行海上操演。日本防衛裝備廳證實已在該艦安裝100千瓦級雷射武器進行測試，使日本成為全球少數確認致力於開發定向能量武器的國家之一。（圖取自日本防衛省）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本防衛裝備廳（ATLA）近期證實已在試驗艦「飛鳥號」（JS Asuka）安裝100千瓦（kW）級雷射武器系統。不同於先前外界聚焦於其「低成本」優勢，科學媒體《Live Science》分析指出，這項技術若要真正投入實戰，仍需克服嚴苛的物理挑戰，包括海上濕氣導致的「大氣散射」，以及光纖雷射目前僅約30%的能源轉換效率所帶來的巨大散熱需求。

據報導，日本這套系統採用「光纖雷射」（fiber laser）技術，透過摻雜「稀土元素」的固態光纖來放大並聚焦光束，將10道10千瓦的雷射合成為單一高能光束，足以在飛行中燒穿金屬表面，擊落無人機或迫擊砲彈。然而，將此系統從地面移至海上，技術難度呈指數級上升。

ATLA接下來的海上測試將面臨嚴峻考驗。首先，雷射必須在船身因波浪劇烈起伏的情況下，長時間精準鎖定高速移動的微小目標；其次，海面上的高濕度、鹽霧以及大氣湍流，都會造成雷射光束的「散射」（scattering）與折射，導致能量在抵達目標前大幅衰減。

此外，能源效率是另一大瓶頸。報導分析，即使在理想狀態下，光纖雷射的能源效率通常僅介於25%至35%之間。這意味著為了產生100千瓦的雷射輸出，艦艇必須提供約3到4倍的電力輸入，同時還需配備龐大的冷卻系統來處理廢熱，這對艦艇的動力與空間配置構成了極大挑戰。

預計2032年後部署於神盾艦

針對實戰部署時程，雖然ATLA官員表示仍需數年時間，但根據海軍專業媒體《Naval News》指出，日本防衛省的長期目標是在2032年之後，將成熟的雷射系統部署於海上自衛隊的「神盾」（Aegis）驅逐艦上，作為分層飛彈防禦網的一環。

報導也提到，全球定向能量武器競賽正白熱化。除了日本與英、美、法、德等國，中國也被懷疑正在研發艦載雷射武器，社群媒體曾流傳照片顯示，疑似中國海軍的071型兩棲船塢登陸艦上，已安裝了類似雷射武器的裝置。

