專剋俄軍自殺無人機 烏克蘭量產造價僅3萬的「空中熱水瓶」

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭的空防型態正在經歷一場「廉價革命」。面對俄羅斯夜復一夜的無人機空襲，烏克蘭軍方已不再單純依賴昂貴的防空飛彈，而是大規模部署造價低廉的新型「攔截無人機」。這些成本僅約1000美元（約新台幣3.15萬元）的小型裝置，正成為烏軍對抗俄羅斯昂貴自殺無人機的利器，試圖從經濟層面拖垮對手。

據《美聯社》報導，在烏克蘭寒冷的夜色中，代號「Loi」的指揮官率領菁英無人機獵殺小組，架設起天線與感測器。他們手中的祕密武器之一，是外型酷似飛行保溫瓶的「螫針」（Sting）。這款由新創公司「野大黃蜂」（Wild Hornets）研發的攔截機，專門設計用來追擊並撞毀俄軍的無人機。Loi指出：「每一個被摧毀的目標，都意味著我們的家園、發電廠倖免於難。」

烏克蘭新創公司「General Cherry」研發的攔截無人機，12月4日在烏克蘭一處試驗場進行飛行測試。這類造價低廉的攔截機被視為對抗俄軍昂貴自殺無人機的「經濟戰」利器。（美聯社）

這場防空競賽的關鍵在於「不對稱的經濟學」。除了「螫針」，另一款名為「子彈」（Bullet）的攔截機也能在高速衝刺後撞擊敵機。研發商General Cherry戰略委員會成員拉夫列諾維奇（Andrii Lavrenovych）指出，這些攔截機的成本極低，但它們摧毀的俄軍目標價值卻介於1萬美元（約新台幣31.5萬元）至30萬美元（約新台幣946萬元）之間。他直言：「我們正在對俄羅斯造成嚴重的經濟損害。」

然而，俄軍並非坐以待斃。俄方持續改良源自伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺無人機，為其配備噴射引擎、干擾器與攝影機，使其飛得更快、更高。拉夫列諾維奇坦言，這是一場持續的創新競賽，「有些領域他們領先一步，有些領域我們創新了解決方案，讓他們付出代價。」

華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）國防分析師博薩里（Federico Borsari）評價，這些廉價攔截機已成為現代反無人機系統的「基石」，徹底重新調整了防空的成本與規模方程式。但他警告，這並非萬靈丹，其成功仍取決於感測器與熟練的操作員，必須與飛彈、防空砲等系統分層搭配。

展望未來，拉夫列諾維奇預測2026年戰爭將走向更高度的自動化。「為了讓士兵活下來，無人機必須成為全自主的機器人，並由人工智慧（AI）控制，」他說，「儘管這聽起來很駭人。」與此同時，歐洲國家也正計畫建立「無人機圍牆」（drone wall），烏克蘭的實戰經驗與攔截技術預計將在其中扮演核心角色。

