軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

歐洲各國大幅削減援助預算 重點放在烏克蘭和國防

2025/12/22 15:15

歐洲國家為了增加國防經費，並支援烏克蘭抗俄，正大幅削減人道經費，深受衛生和飢荒所苦的非洲國家首當其衝。（法新社）歐洲國家為了增加國防經費，並支援烏克蘭抗俄，正大幅削減人道經費，深受衛生和飢荒所苦的非洲國家首當其衝。（法新社）
〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著歐洲逐漸重視國防安全，並盡全力支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，瑞典、德國等歐洲國家開始大幅削減對外援助預算，使得促進非洲衛生、改善飢餓狀況的計畫受到影響。

英國《衛報》21日報導，在美國總統川普今年稍早解散美國國際開發總署（USAID）後，全球援助計畫出現龐大資金缺口，人道組織起初呼籲歐洲國家擔起這個責任，但現在歐洲國家反而進一步減少對世界各地的援助承諾。

瑞典去年12月宣布削減對莫三比克、辛巴威、賴比瑞亞、坦尚尼亞和玻利維亞100億瑞典克朗（約340億台幣）的發展援助經費。德國2026年的人道援助預算為10.5億歐元（約387億台幣），不到今年的一半，支出重點將重新放在歐洲認為優先的領域。

總部位於柏林的人道主義行動中心主任蘇德霍夫（Ralf Sudhoff）表示，「我們正失去先前已建立一段時間的團結和責任共識」。他說，德國今年開始逐步減少對拉丁美洲的援助，降低在亞洲的參與度，並表示他們現在希望專注於對歐洲產生影響的危機」。

英國今年稍早也宣布將削減援助以資助國防開支。挪威已將其對烏克蘭的民事援助增加25億克朗（約77.8億台幣），達到其援助預算的4分之1，但卻被指責是透過削減3.55億克朗（約11億台幣）的人道援助經費來籌措資金。

法國2026年的預算也將削減7億歐元的人道援助，其中糧食援助將減少60％，同時國防開支將增加67億歐元（約2475億台幣）。

蘇德霍夫表示，「這是一種更廣泛的地緣政治趨勢，歐洲各方存在一種誤導性的觀念，認為他們現在必須像莫斯科、北京和華府那樣參與這場博弈」。他認為，援助將更加「功利化」，並流向捐助方認為能直接獲益的地方，「現在的反應不是填補或試圖填補缺口，而是追隨（美國）削減」。

