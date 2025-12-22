突破烏俄戰爭4年僵局 俄疑研發「彈片雲」獵殺星鏈衛星

俄羅斯疑研發針對「星鏈」的新型反衛星武器。圖為SpaceX獵鷹9號火箭發射星鏈衛星升空的長曝光畫面。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著烏俄戰爭進入第4年，太空戰場的威脅層級再度升高。據《美聯社》22日獨家披露，兩國北約成員國的情報機構懷疑，俄羅斯正在研發一種新型反衛星武器，目標直指馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星群。這款武器並非針對單一目標，而是透過釋放具毀滅性的「彈片雲」，意圖在大範圍內癱瘓西方國家的太空優勢。

據《美聯社》檢視的情報文件顯示，這款被稱為「區域效應」（zone-effect）的武器，計畫在軌道上釋放數十萬枚高密度的微小顆粒。這些顆粒可能由尚未發射的小型衛星群釋放，一旦部署，將能同時破壞多顆星鏈衛星，切斷烏克蘭軍隊在戰場上賴以生存的通訊與導引鏈路。

請繼續往下閱讀...

釋放數十萬顆粒 打造「軌道殺戮區」

情報指出，這些致命顆粒的直徑僅有幾毫米，現有的地面與太空雷達系統幾乎無法偵測，這使得究責變得極為困難。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）太空安全專家斯沃普（Clayton Swope）分析，雖然顆粒極小，但足以破壞衛星脆弱的太陽能板使其離線。若衛星接連受損失效，外界仍能推敲出遭攻擊的跡象。

這與俄羅斯先前測試的反衛星飛彈不同。俄軍本月才宣稱部署了能打擊低軌道目標的S-500防空飛彈系統，但新研發的「區域效應」武器殺傷範圍更廣，更難以防禦。加拿大軍方太空師指揮官霍納（Christopher Horner）准將表示，考慮到先前有關俄國研發核動力太空武器的指控，發展這類「破壞力相當但非核武」的系統並非不可能。

然而，分析人士對此武器的實用性存疑。這種無差別攻擊極可能引發失控的連鎖反應，不僅摧毀星鏈，連俄羅斯自己及其盟友中國的衛星也將遭殃。霍納形容這就像「引爆一盒裝滿BB彈的盒子」，碎片將籠罩整個軌道層。

斯沃普警告，星鏈軌道高度約550公里，碎片隨時間墜落，將威脅運行在較低軌道的中國「天宮」太空站與國際太空站（ISS）。

致力於太空安全的非政府組織「安全世界基金會」（Secure World Foundation）專家桑森（Victoria Samson）直言，此舉形同「玉石俱焚」，俄國自身恐將無法利用太空，代價過於高昂。情報官員亦透露，該系統仍處於研發階段，不排除僅是實驗性質或作為威嚇籌碼，尚未確定會實際部署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法