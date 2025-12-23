黃金艦隊首發！川普宣布打造「川普級」新戰艦 號稱強百倍！

美國總統川普週一宣布未來建造全新的「川普級」戰艦，其規模更大、速度更快。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週一（22日）宣布新造艦計畫，未來建造全新的「川普級」（Trump-class）戰艦，其規模更大、速度更快。川普宣稱「威力將比以往任何戰艦強大100倍」，目標在於鞏固美國的海軍霸權。

綜合外媒報導，川普指出，川普級戰艦將取代「老舊且過時」的美國艦隊，「它們將有助於維護美國的軍事優勢，重振美國造船業，並讓美國在世界各地的敵人感到恐懼」。該計畫將以兩艘戰艦為起點，納入擴編後的「黃金艦隊」（Golden Fleet），首艘「川普級」戰艦將命名為「反抗號」（USS Defiant）。

川普指出，川普級戰艦將取代「老舊且過時」的美國艦隊，「它們將有助於維護美國的軍事優勢，重振美國造船業，並讓美國在世界各地的敵人感到恐懼」。（美聯社）

川普也提到他將積極參與戰艦設計，「美國海軍將和我一起主導這些艦艇的設計，因為我是一個非常注重美感的人」，川普強調，「川普級」將配備過往美國軍艦史上「口徑最大的大砲」，還將搭載可配備核彈頭的艦射型巡弋飛彈，極音速武器、電磁軌道砲等裝備，每艘船排水量落在3萬至4萬噸，並由人工智慧強化控制。

請繼續往下閱讀...

川普提到，除了「川普級」以外，「黃金艦隊」計畫還將會增加其他類型的軍艦數量，包括美國海軍先前宣布過的一款護衛艦，將會更小、機動性更高。

美國海軍部長費蘭（John Phelan）指出，這波軍艦建造計畫最終將使美國在建造序列中的艦艇，無論在總噸位或火力上，都將達到史上最高水準。費蘭也補充說，相關零件都將在美國各州生產製造。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法