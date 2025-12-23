澤倫斯基稱俄烏和平協議草案 初步滿足烏克蘭要求

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，美國提出的俄烏和平協議草案初步滿足了烏克蘭許多要求。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，美國提出的俄烏和平協議草案初步滿足了烏克蘭許多要求。但他同時指出，任何一方都不太可能在談判中得到所有想要的事物。

根據《美聯社》報導，澤倫斯基22日在烏克蘭首都基輔對記者說，「總的來說，現階段看起來相當穩固。有些事情我們可能還沒有做好準備，我相信俄羅斯也同樣沒有做好準備。」

澤倫斯基指出，烏克蘭提出的近90%要求，已被納入協議草案。他聲稱，擬議協議的核心是1個包含20個要點的計畫。此外烏克蘭、歐洲國家和美國之間還有1份安全保障框架文件，以及1份美國向烏克蘭提供的雙邊安全保障文件。

澤倫斯基提到協議草案中幾個關鍵點，例如烏軍維持在和平時期80萬人的規模、繼續留在歐盟、確保烏克蘭陸海空安全的歐洲部隊等。該部隊由英法領導、美國提供後備保障。

澤倫斯基說，「一些關鍵國家將在這些領域提供存在，其他國家將為能源安全、金融、防空洞等方面做出貢獻。」

澤倫斯基補充，烏克蘭認為與美國簽署的雙邊文件應由美國國會審查，其中一些細節和附件應保密。

值得注意的是，美國總統川普幾個月來努力推動俄烏和平協議，但談判因俄羅斯和烏克蘭截然不同的要求而陷入僵局。美國特使魏科夫21日表示，他在美國佛州與烏克蘭和歐洲代表舉行富有成效且建設性的會談。但川普語氣沒有那麼熱情，僅說會談進展順利。

川普22日在佛州海湖莊園度假時對記者說「我們正在談判，一切進展順利。」當被記者詢問是否計劃與澤倫斯基或俄羅斯總統普廷通話時，川普沒有正面回答，只說希望俄烏衝突停止。

