國防大廠重返「忠誠僚機」戰線 諾格無人機獲賦「YFQ-48A」編號

美國空軍22日宣布諾格開發的「魔爪」無人機，正式納入CCA忠誠僚機的競逐行列，並賦予YFQ-48A的任務設計編號，持續爭取軍方青睞。（美國空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍當地時間22日宣布，由美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼開發的「魔爪」新型半自主戰術戰鬥機，正式獲得「YFQ-48A 」任務設計編號，象徵該公司重返美空軍忠誠僚機計畫競逐行列，未來將以該機的快速、成熟設計，繼續爭取美空軍下一階段計畫的青睞。

美國空軍表示，「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫打造可負擔性、具半自主性的無人戰鬥機，以搭配有人戰機共同執行任務、提升作戰彈性及作戰效益；美國空軍「敏捷戰力發展辦公室」主任賀弗里奇上校（Col. Timothy Helfrich）表示，諾格此次提出的新型忠誠僚機，與美國空軍追求創新、低成本製造及精準風險控管的目標相契合，可望成美軍未來空中戰力的關鍵角色。

請繼續往下閱讀...

諾格主導的「魔爪」專案（Proeject Talon），是專為美國空軍CCA「忠誠僚機」計畫而生的全新企劃，由於該公司在CCA第一階段競逐中失利，因而啟動該專案再度出擊；根據規劃，該專案儎台將有更大任務彈性、模組化設計，全機從設計、組裝到升空僅花不到2年時間，擺脫過往提出競標方案時「達標但造價不斐」的劣勢，在新階段計畫中重拾競爭力。

而在此前，美國空軍已於今（2025）年三月選定通用原子、安杜里爾工業（Anduril）兩廠設計，作為首階段忠誠僚機方案，並在分別賦予YFQ-42A、YFQ-44A編號後展開飛行測試，目標在明（2026）年財年下周量產決心，同時推動第二階段計畫的遴選工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法