首批12艘「最上級」護衛艦下水完畢 次批放大版新艦蓄勢待發

日本第12艘、也是最後一艘最上級護衛艦「吉井號」（FFM-12），22日在三菱重工長崎造船廠下水，宣布首批艦交付任務告一段落。（日本海上自衛隊X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本三菱重工昨（22）日在防衛大臣小泉進次郎見證下，正式下水海上自衛隊第12艘最上級護衛艦「吉井號」的命名暨下水典禮；這場儀式不只象徵海自歷時6年的最上級艦計畫即將告結，同時也是該國接續籌獲排水量、武裝都有所升級的放大版同型艦，強化該國海上整體防衛戰力。

海自官方消息證實，最上級第12號護衛艦「吉井號」（FFM-12），昨天在三菱重工長崎造船廠廠區，由小泉防衛大臣則首度親自主持儀式並授予艦名，在執行砍斷繩索的傳統後，正式完成下水程序。該艦預計於明（2026）財年交付，待艦載艤裝、海試完畢才會成軍服役，成為水面艦隊戰力新中堅。

「吉井號」為海自最上級護衛艦第12艘，隨著該艦下水，該國後續還將籌獲噸位更大、武裝更強的放大版同型艦，持續提升水面艦隊戰力。（日本海上自衛隊X帳號）

日本防衛省預劃籌獲12艘「最上級」護衛艦，因此，「吉井號」的下水象徵該計畫取得階段性成果。此後，海自還將採購噸位比最上級艦更大，且火力、偵蒐性能更強的4800噸級「新型FFM」，不只頭三艘艦已編入日本今年（令和7年）財年預算；其設計還已獲選為澳洲皇家海軍（RAN）新型通用巡防艦的正式設計，後勢可期。

最上級護衛艦搭載了127公厘艦砲、海公羊（SeaRAM）近迫武器系統及17式反艦飛彈等武裝，另搭配主動聲納、反水雷聲納等，且從7號艦「仁淀號」（FFM-7）起皆裝有Mk41垂發系統，提升防空攔截能力；而噸位更大的「新型FFM」，未來則將加裝多達32單元的垂發系統，並創下日本二戰以來繼菲律賓後，再次外銷軍備的紀錄。

