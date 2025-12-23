AH-1Z直升機獲視距外打擊能力 成功試射「紅狼」飛彈50多次

L3Harris公司公布「紅狼」（Red Wolf）巡弋飛彈概念圖。此款飛彈能從攻擊直升機上發射，賦予旋翼機遠達370公里的視距外打擊能力。（圖取自L3Harris）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕L3Harris公司近期與美軍陸戰隊合作，運用AH-1Z多次完成「紅狼」（Redwolf）飛彈射擊測試，透過驗證超低空飛行特性與自主協調能力，，為旋翼平台帶來了革命性的視距外打擊能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美軍陸戰隊根據「遠距攻擊飛彈」（LRAM）計畫構想，自今年9月起在大西洋測試靶場進行「紅狼」飛彈模擬打擊海上目標測試。LRAM計畫則是美國目前大力推行「經濟型大規模」精確導引武器計畫的一部分，目的在研發大量低成本、連結戰術鍊的精確導引武器。

在大西洋靶場，AH-1Z直升機在超低空飛行狀態下，由飛官操作平板電腦介面，整合網絡化目標資訊發射「紅狼」飛彈，驗證最新科技與迭代更新改良成果的優異接戰與精確打擊效能。

圖為AH-1Z直升機（左）9月掛載「紅狼」並成功發射打擊海上目標。（圖取自L3Harris）

AH-1Z直升機曾於去年11月參與「遠程精確火力」（LRPF）計畫，試射一款新型飛彈，即是今年初媒體披露的「紅狼」；後續L3Harris則於近日宣布，「紅狼」是「發射效應載具」（Launched Effect）衍生型之一，與另一款「綠狼」飛彈搭配使用；「綠狼」是電子作戰與情報偵察型，它能在戰場上空長時間盤旋，找出敵方的雷達等電磁訊號發射源，並對其進行電子攻擊或干擾。

「綠狼」飛彈採用相同的折疊式機翼與尾翼、噴射發動機設計，並可視任務需求，搭載GPS、紅外線或射頻導引尋標頭，但採用不同模組化酬載；「紅狼」配備高爆彈頭、可以低空飛行模式打擊雷達與感測器，「綠狼」則搭載電戰設備用於干擾雷達和通訊系統。

一旦「綠狼」鎖定目標，便可將目標數據即時傳遞給作為攻擊主力的「紅狼」動能打擊型飛彈。「紅狼」在「綠狼」的電子掩護與導引下，奔向目標予以摧毀。這種「一偵一打」組合，讓直升機等平台具備了前所未有的壓制敵方防空系統能力，同時透過自主整合協調能力、運用「狼群」戰術模式，壓制對手防空網。

報導還說，「紅狼」迄今已完成逾50次測試，射程達370公里，較現役的「地獄火」和「聯合空地飛彈」（JAGM）射程更遠，單價甚至可降至30萬美元（約新臺幣933萬元），「綠狼」則約50萬美元，並可由地面或空中載臺發射，具備「可回收」能力。未來若獲採用，可望成為提升美軍遠征作戰與「分散式作戰」打擊火力及拒止效能的新銳利器。

「紅狼」飛彈可搭配其他衍生構型，運用「狼群」戰術，對海上目標實施飽和攻擊，提升美軍拒止作戰效能。圖為其作戰想像圖。（圖取自L3Harris）

