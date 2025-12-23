斬斷紅色滲透！美FCC封殺大疆無人機 共和黨人讚：終結國安惡夢

美國FCC將大疆列入國安風險清單，意在斬斷中國無人機的滲透。共和黨議員痛批，大疆的高市佔率已構成美國的「反情報惡夢」。圖為大疆無人機展示畫面。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國清洗「紅色供應鏈」再出重手！美國聯邦傳播委員會（FCC）22日宣布，將中國無人機巨頭「大疆創新」（DJI）及所有外國製無人機列入國安風險清單，禁止新款機型在美銷售。這項決策直接戳破了中國科技產品長期以「低價」滲透美國關鍵基礎設施的佈局，美國國會議員更直指大疆無人機已構成多年的「反情報惡夢」（counterintelligence nightmare），強調絕不能為了便宜貨而犧牲國家安全。

據《路透》報導，FCC依據白宮跨部會審查結果，認定大疆等中國無人機存在「未經授權監控」與「敏感數據外洩」風險，正式將其列入「受管制清單」。這意味著，大疆未來推出的任何新產品，都將無法取得FCC認證，被徹底拒於美國國門之外。

請繼續往下閱讀...

80%美警使用 成「滲透」鐵證

面對封殺，大疆試圖以「市佔率」作為擋箭牌，聲稱全美逾1800個執法與緊急應變機構中，高達80%都使用其產品，禁令將衝擊公共安全。然而，這項數據在美方眼中，恰恰證實了中國監控設備對美國社會的「滲透」程度已達危險邊緣。

共和黨眾議員克勞福（Rick Crawford）大讚FCC的決定是正確的一步。他形容，中國製無人機廣泛進入美國空域，多年來已構成一場「反情報惡夢」，美國不能繼續用國家安全來交換廉價商品。

這項行動也呼應了美國總統川普的「美國優先」戰略。川普政府的白宮國家安全會議反恐資深主任戈爾卡（Sebastian Gorka）在社群平台X上直言，此舉是為了確保供應鏈安全，「無人機是美國未來安全的很大一部分，它們必須在美國製造（Made in the USA）。」

儘管舊款機型暫不受影響，但美方此舉已發出明確訊號：華府將不惜一切代價，逐步將中國設備從美國的通訊與監控網絡中剔除，即便這意味著短期內執法單位將面臨器材短缺的陣痛期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法