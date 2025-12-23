（圖多）「鋼鐵巨獸」晝伏夜出壓馬路 陸軍M1A2T戰車首參戰備偵巡

國軍向美採購的M1A2T「艾布蘭」主力戰車，月前在裝甲584旅率先成軍後，今（23）日首度投入營級戰備偵巡任務，展現高度機動性和任務能力。（取自軍聞社）

〔記者陳治程／台北報導〕去（2024）年底首度登陸台灣的國軍新一代主力戰車M1A2T，歷經兩批次、80輛接裝，戰鬥部隊成軍前換裝訓練、實彈測考，終於在10月底的裝甲584旅成立首支部隊，增添全新戰力；今日清晨，「台版艾布蘭」更首度走出營區，加入例行戰備偵巡，當這輛鋼鐵巨獸穩健地開在馬路上，也讓外界先前對該車會壓壞柏油的質疑不攻自破。

為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，陸軍裝甲第584旅今（23）日實施「營級單位戰備偵巡」訓練，由甫成軍的M1A2T戰車領銜，偕同CM32、CM33、CM34「雲豹」裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖2B飛彈悍馬車等各式儎台，在新竹地區機動並實施重要目標防護演練，部隊官兵藉由實地、實車方式深化戰場經營，展現裝甲部隊的高度機動性和堅實戰力。

清晨時分，陸軍裝甲584旅聯兵3營在旅長命令與任務提示下達後，實施人、裝及車隊設備檢整和測試，為實戰化演練做準備。（取自軍聞社）3輛M1A2T戰車行駛在新竹市區馬路上，朝目標區戰術位置前進，龐大的車身與重量壓過馬路，但地面柏油依舊完好。（取自軍聞社）

國軍官媒《軍聞社》今日報導，此次戰備偵巡發生在清晨，官兵在天色未亮之際依序完成人、裝檢整，並檢測通聯系統和作戰車輛，在接獲命令後，旅長隨即下達任務提示及作戰命令，派遣車隊駛出營區，朝目標區戰術位置前進，進行戰力保存及重要目標防護，藉模擬實況操演，熟稔作戰區地境與路線，落實聯戰和跨單位協調訓練，驗證各級幹部戰術指揮與應變能力。

此次戰備偵巡由M1A2T戰車領銜，率領「雲豹」輪式裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖2B飛彈悍馬車出動，晝伏夜出實施戰力保存及重要目標防護操演，深化戰場經營。（青年日報Facebook）

我國一共向美國採購108輛M1A2T戰車，字尾的「T」意指我國陸軍客製版，也就是所謂的「台版艾布蘭」戰車；首批38輛戰車去年底運抵台北港後，今年2月起在新竹裝訓部展開換裝訓練，第二批42輛則於7月底來台，期間還配合「漢光41號」實兵操演，公開完成首次實彈射擊驗證，而在10月底，首支M1A2T戰車部隊配屬裝甲584旅聯兵三營，正式接班CM-11戰車。

M1A2T戰車這次沒有拖板卡車載運，行駛在橋上而橋面未因其噸位而受到衝擊。（青年日報Facebook）

而據國防部最新書面報告指出，國軍採購的M1A2T目前已接收80輛，最後一批28同型車預劃明（2026）年首季交付；與此同時，年中抵台的第二批戰車已投入本（12）月展開的射擊訓練，預計明年1月底前完成，後續將視訓練成效擇期成軍。M1A2T戰車搭載1500匹馬力的AGT-1500燃氣渦輪引擎，馬路上最高時速可達68公里／時，機動性優勢明顯優於CM-11戰車。（取自軍聞社）

