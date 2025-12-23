瑞典戰略轉向！獅鷲戰機提前整合「金牛座」飛彈 具備縱深打擊力

瑞典空軍證實將大幅提前JAS 39「獅鷲」（Gripen）戰機整合金牛座長程巡弋飛彈的時程，以強化縱深打擊能力。圖為薩博（Saab）製造的獅鷲E型戰機，於2025年10月22日在瑞典林雪平（Linkoping）機場上空進行飛行展示。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對歐洲安全局勢變遷，瑞典空軍正積極強化主動攻擊能力。瑞典空軍司令維克曼少將（Maj. Gen. Jonas Wikman）向美媒《國防新聞》證實，將加速推動JAS 39「獅鷲」（Gripen）戰機整合德製「金牛座」（Taurus）長程巡弋飛彈的計畫，預計將比原定時程「大幅提前」獲得這項關鍵戰力，這也標誌著瑞典空軍將首度具備對敵軍後方進行「縱深打擊」（deep strikes）的能力。

據《Defense News》報導，瑞典國防物資局（FMV）在今年2月的文件中原本規劃，獅鷲C/D型戰機掛載金牛座KEPD-350空射巡弋飛彈的初始作戰能力（IOC），預計於2028年達成。然而，維克曼受訪時透露，經過重新排序與努力，軍方、物資局與工業界已將工作流程重疊，導致原定時間表「向左移動」（意即提前），服役時間將比計畫早得多。

金牛座巡弋飛彈是由德國MBDA與瑞典紳寶（Saab）合資開發的精準打擊武器。根據公開資料，該飛彈可攜帶重達481公斤的彈頭，射程超過500公里，專門設計用於摧毀強化工事、地下掩體等高價值堅固目標。

請繼續往下閱讀...

金牛座（Taurus）巡弋飛彈以強大的鑽地破壞力與長程打擊能力著稱，南韓空軍早已引進部署。圖為南韓F-15K戰機在演習中發射金牛座飛彈的資料照。（美聯社）

維克曼將此武器的引入形容為「巨大的一步」，並強調這將改變瑞典空軍的作戰準則。「這項能力至關重要，因為我們過去從未擁有縱深打擊或攻勢制空（offensive counter-air）的能力，」維克曼直言，過去瑞典將資源全數投入防禦能力，如今這是一項巨大的戰略轉變。他並補充，德國在長程攻擊火力方面提供了大力支持。

軟體架構分離 加速戰力升級

瑞典之所以能迅速調整時程，歸功於其獨特的戰機升級策略。報導指出，瑞典不採取傳統的「中期壽命升級」（MLU）模式，而是透過每三年一次的大型升級，持續注入新能力。

維克曼解釋，身為國產戰機製造商的Saab擁有整合產業生態系的權限，能快速適應作戰需求變更。此外，Saab在最新的獅鷲E型戰機上實施了重大的航電架構變革，將「飛行安全關鍵軟體」與「執行作戰任務軟體」分離。根據工程師說法，這種設計使得在不影響飛行安全的前提下，快速安裝與升級作戰效能變得更加容易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法