操作FPV飆起來！ 陸軍沉浸式無人機飛訓競賽要穿越立柱、門窗

陸軍昨日舉辦「沉浸式無人機飛行訓練競賽」，參加者操作FPV無人機。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍各單位持續強化無人機戰力，並將訓練與競賽結合。為此，陸軍昨日舉辦「沉浸式無人機飛行訓練競賽」，包括三大軍團在內的9單位派代表參加，不僅得接連操作障礙超越，穿越S型廊道6支立柱、家屋門窗、攻擊目標區等，考驗操控穩定度、航向修正等「基本功」，對於手眼協調、判斷與反應速度都是考驗。



沉浸式無人機又俗稱FPV（第一人稱視角）無人機，操作手需配戴飛行眼罩搭配遙控器操作，雖然機身相當小巧，但飛行速度相當快，且機動性高，因此在烏俄戰場上，常被用於偵察、攻擊任務。

根據軍方消息，「沉浸式無人機飛行訓練競賽」一共舉辦兩天，昨天在陸軍步兵訓練指揮部登場，包括陸軍六、八、十軍團、金防部、馬防部、澎防部、花防部等9支隊伍同場競技，針對基礎操作、創意競賽、戰術運用等項進行實作。這項競賽的目的，是期望透過同場競技與經驗交流，讓官兵在貼近實戰節奏情境下磨練技能，將「精準控制、目標偵察、障礙穿越」等核心能力，轉化為可驗證的訓練指標。

《青年日報》報導，在訓練過程中，各隊採3人接力方式進行，需參與定點起飛、障礙超越、穿越S型廊道6支立柱、穿越家屋門窗、攻擊目標區等項目。參賽隊員需穩定操作沉浸式多旋翼無人機，依序穿越障礙、完成航線對目標發起攻擊，並以小型模擬場地構築城鎮戰家屋情境，考驗操作手的操控穩定度、航向修正與高度保持等細部能力，也驗證在壓力下的判斷速度與手眼協調。

至於這項競賽的評比，《青報》報導指，昨日基礎操作競賽採計時制評比，各隊力拚最短時間完成全程，凡未依規定完成指定動作、未確實穿越關卡，或者攻擊未達標準者，須依規範加計秒數，參賽者不僅要在「速度」與「精度」並重的測驗架構下進行，也要透過更穩定、準確的動作技巧完成各項目操作，有效驗證專業職能。

