俄軍空襲烏國西部 波蘭、盟國戰機升空戒備
波蘭與盟國戰機23日升空，防止北約空域受俄軍侵犯。波蘭軍機示意圖。（彭博）
〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動入侵，使得與烏國接壤、肩負北大西洋公約組織（NATO）東翼防衛重任的波蘭時時戒備。華沙表示，由於俄軍23日對烏克蘭西部發動空襲，波蘭與北約盟友軍機升空戒備，確保北約空域不受侵犯。
波蘭武裝部隊行動指揮官在社群媒體Ｘ發文表示，「戰機升空，陸基防空和雷達偵察系統處在高度戒備」、「這些措施屬於預防性質，目的在於確保和捍衛空域安全，尤其是與受威脅地區毗鄰的區域」。
俄羅斯23日針對烏克蘭西部地區的能源設施發動空襲。根據烏國能源部說法，包括首都基輔及其周邊地區的電力供應皆受到影響。
波羅的海國家和波蘭自9月起頻繁遭到無人機侵擾。北約先前警告莫斯科，將動用所有必要的軍事與非軍事手段自我防衛，並在波羅的海地區以全新多領域裝備，進一步加強警戒。