自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

邁阿密剛談完！俄軍狂轟烏克蘭能源網 波蘭戰機緊急升空

2025/12/23 17:23

俄羅斯23日對烏克蘭發動大規模空襲，鎖定能源基礎設施，導致多個地區在嚴冬中被迫斷電。圖為烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）地區遭無人機襲擊後起火，消防人員在現場緊急滅火。（法新社）俄羅斯23日對烏克蘭發動大規模空襲，鎖定能源基礎設施，導致多個地區在嚴冬中被迫斷電。圖為烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）地區遭無人機襲擊後起火，消防人員在現場緊急滅火。（法新社）
〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美俄烏三方剛在美國邁阿密結束接觸，烏克蘭戰場局勢卻未見緩和。俄羅斯23日對烏克蘭發動大規模無人機與飛彈攻擊，鎖定能源基礎設施，導致多個地區在嚴寒冬日中被迫實施緊急停電。鄰國波蘭為防範局勢升級，軍方證實已緊急升空戰機保護領空。

據《法新社》報導，隨著氣溫降至冰點，這波「大規模飛彈與無人機攻擊」在烏克蘭多地引發火災。烏克蘭能源部在Telegram發布聲明指出，俄軍再次攻擊能源基礎設施，迫使當局在多個地區實施緊急斷電措施。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）也證實了相關損害。

地方當局通報，這波攻擊造成西部赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地區與首都基輔各有1人喪生，另有多個地區傳出民眾受傷，傷者中包含兒童。此外，俄軍近期加大了對烏克蘭南部港市敖德薩（Odesa）的打擊力度。

烏克蘭官員指控，俄方意圖徹底摧毀該國的海上後勤能力。敖德薩緊急服務部門表示，23日的最新空襲雖然引發火災，但所幸未造成人員傷亡。俄軍近期對黑海地區的攻勢已導致橋樑與港口受損，並在寒冬中切斷了數千人的電力與暖氣供應。

邁阿密談判進展緩慢 戰火未歇

這波猛烈空襲發生在美國於邁阿密舉行週末談判之後。該談判由美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）主持，分別與俄羅斯及烏克蘭代表團進行磋商，試圖結束這場自2022年2月延燒至今的戰爭。

俄羅斯官媒引述副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說法指出，目前的談判觀察到「緩慢的進展」。儘管威特科夫此前稱讚與雙方的討論具有「建設性」，但從俄軍隨即發動的大規模空襲來看，雙方距離達成實質停火突破仍有相當距離，邊談邊打的僵局恐將持續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中