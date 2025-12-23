邁阿密剛談完！俄軍狂轟烏克蘭能源網 波蘭戰機緊急升空

俄羅斯23日對烏克蘭發動大規模空襲，鎖定能源基礎設施，導致多個地區在嚴冬中被迫斷電。圖為烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）地區遭無人機襲擊後起火，消防人員在現場緊急滅火。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美俄烏三方剛在美國邁阿密結束接觸，烏克蘭戰場局勢卻未見緩和。俄羅斯23日對烏克蘭發動大規模無人機與飛彈攻擊，鎖定能源基礎設施，導致多個地區在嚴寒冬日中被迫實施緊急停電。鄰國波蘭為防範局勢升級，軍方證實已緊急升空戰機保護領空。

據《法新社》報導，隨著氣溫降至冰點，這波「大規模飛彈與無人機攻擊」在烏克蘭多地引發火災。烏克蘭能源部在Telegram發布聲明指出，俄軍再次攻擊能源基礎設施，迫使當局在多個地區實施緊急斷電措施。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）也證實了相關損害。

地方當局通報，這波攻擊造成西部赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地區與首都基輔各有1人喪生，另有多個地區傳出民眾受傷，傷者中包含兒童。此外，俄軍近期加大了對烏克蘭南部港市敖德薩（Odesa）的打擊力度。



烏克蘭官員指控，俄方意圖徹底摧毀該國的海上後勤能力。敖德薩緊急服務部門表示，23日的最新空襲雖然引發火災，但所幸未造成人員傷亡。俄軍近期對黑海地區的攻勢已導致橋樑與港口受損，並在寒冬中切斷了數千人的電力與暖氣供應。

邁阿密談判進展緩慢 戰火未歇

這波猛烈空襲發生在美國於邁阿密舉行週末談判之後。該談判由美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）主持，分別與俄羅斯及烏克蘭代表團進行磋商，試圖結束這場自2022年2月延燒至今的戰爭。

俄羅斯官媒引述副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說法指出，目前的談判觀察到「緩慢的進展」。儘管威特科夫此前稱讚與雙方的討論具有「建設性」，但從俄軍隨即發動的大規模空襲來看，雙方距離達成實質停火突破仍有相當距離，邊談邊打的僵局恐將持續。

