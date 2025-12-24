限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
專家質疑川普級戰艦可行性 估算造價達100億美元
美國總統川普宣布打造「川普級」戰艦。（法新社）
首次上稿 12-23 22:43
更新時間 12-24 06:43
〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普22日宣布建造新型「川普級」（Trump-class）戰艦。然而，曾作為海上霸主的戰艦，隨著軍事科技演進和戰略思維變化退出主流，專家遂不看好川普級戰艦前景，甚至推斷此艦永遠不會出海。
請繼續往下閱讀...
「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防與安全計畫高級研究員坎西恩（Mark Cancian）向《華盛頓郵報》表示，他對於實際建造出川普級戰艦的可能性抱持質疑，強調該艦的龐大尺寸將面臨與其它大型軍艦相似的限制和弱點。
過去數十年，海軍始終認定小型且分散式的艦隊才是因應日新月異科技的方式。例如無人機作戰已在烏俄戰場證明其影響力。
坎西恩表示，新戰艦勢必聚焦大量目光和議論，「但這艘船永遠不會出海」，且「得花上4到6年時間來研發與當前設計如此不同的大型船艦」。當前的驅逐艦每艘造價約28億美元，坎西恩估算，若真要打造川普級戰艦，每艘花費上看100至120億美元。