專家質疑川普級戰艦可行性 估算造價達100億美元

美國總統川普宣布打造「川普級」戰艦。（法新社）

首次上稿 12-23 22:43

更新時間 12-24 06:43

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普22日宣布建造新型「川普級」（Trump-class）戰艦。然而，曾作為海上霸主的戰艦，隨著軍事科技演進和戰略思維變化退出主流，專家遂不看好川普級戰艦前景，甚至推斷此艦永遠不會出海。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防與安全計畫高級研究員坎西恩（Mark Cancian）向《華盛頓郵報》表示，他對於實際建造出川普級戰艦的可能性抱持質疑，強調該艦的龐大尺寸將面臨與其它大型軍艦相似的限制和弱點。

過去數十年，海軍始終認定小型且分散式的艦隊才是因應日新月異科技的方式。例如無人機作戰已在烏俄戰場證明其影響力。

坎西恩表示，新戰艦勢必聚焦大量目光和議論，「但這艘船永遠不會出海」，且「得花上4到6年時間來研發與當前設計如此不同的大型船艦」。當前的驅逐艦每艘造價約28億美元，坎西恩估算，若真要打造川普級戰艦，每艘花費上看100至120億美元。

