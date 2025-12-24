台F-16 BLK70在美滑行測試 林智群：一堆人頭帳號還洗戰機沒來

我國對美採購的66架F-16 BLK70戰機，洛馬公司正加開產線且每日近20小時趕工，首架雙座型機「滑行測試」也於日前曝光。圖為2022年11月首架F-16 BLK70戰機出廠。（取自洛馬公司網站）

〔即時新聞／綜合報導〕我國對美採購的66架最新型F-16 BLK70戰機，首架雙座型機今年3月在美出廠後，交機期程受多項因素影響而延宕，20日在地面「滑行測試」時首次被美國航空攝影家休伊特（Owen Hewitt）捕獲，機身上的國徽和機號6831清晰可見。對此，律師林智群大酸，「一堆人頭帳號還那裡洗隱形戰機、F16沒來」。

林智群今發文提及，美國會賴你帳嗎？烏俄戰爭，歐洲國家也下訂一堆F16，不用等嗎？「現在已經在試飛了，還在靠X？重點是，那個錢是在一個我國在美國設置的專戶，沒出貨不會扣款，之後會結算，多扣的會退還」。

林智群直指，「共產黨會騙你（之前騙過很多次），你相信跟對方簽和平協議，美國有合約精神，你懷疑美國騙你，真的是人講講不聽，鬼牽直直去」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「只疑美不疑中真的有夠好笑，誰對台灣比較好卻分不出來不是傻就是壞」、「雜草沒待過工廠不知道生產線怎麼run」、「中共就是害怕，F16很多國家都買不到，偏偏又最有効能的戰機」。

