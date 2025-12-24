防止飛官飛行昏迷 航訓中心啟用新型人體離心機大樓

鍾副部長及參與典禮人員合影。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍左營總醫院岡山分院航空生理訓練中心23日舉行「新型人體離心機大樓落成典禮」，啟用新型人體離心機、抗G訓練評估儀及常壓缺氧訓練儀等「1機2儀」3項新式裝備，優化航空生理訓練品質，強化飛行效能，提升國軍航空醫學及生理訓練成效，未來可大幅降低飛官飛行時G力導致昏迷的機率。

青年日報報導，國防部副部長鍾樹明上午由常務次長黃佑民中將等人陪同，主持「新型人體離心機大樓落成典禮」，鍾樹明表示，大樓落成及相關設備建置，不僅代表國軍在航空軍陣醫學領域樹立新里程碑，更象徵我國在飛行安全與生理訓練方面，邁向國際的重要一步。

航訓中心長期肩負三軍空勤人員的航空生理、高G耐力及飛行適飛評估等訓練任務，是維護國軍飛行戰力的最佳後盾，此次新建的大樓，也建置多項關鍵新式裝備；其中，新型人體離心機作為空軍飛行員抗G耐力訓練的主要裝備，可模擬戰機於高空作戰時的高G力環境，並結合相關醫學監測儀器，檢視飛行員於操作過程中生理變化，以應對實際飛行狀況。

新型人體離心機具備旋轉式吊艙，座艙配置仿F-16型機，數位儀表可配合切換為F-16、IDF、幻象2000型機，並提供多種訓練模式，符合空軍現役戰機訓練需求，且其模擬G力最高可達15G，能在高G力環境下，訓練正確抗G動作。而弧形投影螢幕提供水平120度、垂直70度視角，沉浸式飛行視覺效果搭配真實座艙布局，更使訓練時有「身臨其境」的感受。

此外，「新型人體離心機大樓」同步建置常壓缺氧訓練儀及抗G訓練評估儀，常壓缺氧訓練儀主要用於模擬高空缺氧環境，運用氧氣、氮氣混合使訓員產生缺氧症狀，訓練飛行員察覺缺氧初期徵兆及學習緊急處置程序，了解缺氧對人體的不良影響與熟悉氧氣裝備正確使用方法。其飛行模擬系統採通用型模擬座艙，可提供多樣化的缺氧認知訓練與測試。

抗G訓練評估儀則作為驗證空軍飛行員抗G操作技巧與下肢肌力的重要設備，抗G訓練評估儀由航空生理訓練中心與中科院共同研製，主要使飛行員在進入離心機訓練前，先熟悉如何正確地執行抗G動作，熟練技巧進而降低G力昏迷發生。訓練時，學員須配合座艙前方螢幕顯示的呼吸引導曲線，進行3秒換氣訓練，前方螢幕同時顯示腿夾壓力感測值，確認用力方式是否正確，並設置生理裝置監測訓員安全，提供客觀參數評估訓員抗G動作執行成效。

圖為抗G訓練評估儀，訓練飛行員執行正確抗G動作，進而降低G力昏迷發生。（圖取自青年日報）

