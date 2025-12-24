自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美將在印太建水上飛機能力 日本US-2有望受惠

2025/12/24 13:39

美國國會日前通過最新年度國防授權法案，當中一項授權美國防部與和海軍與印太司令部合作在印太區域成立一支兩棲航空機隊。圖為日本US-2。（圖取自X@nicholadrummond）美國國會日前通過最新年度國防授權法案，當中一項授權美國防部與和海軍與印太司令部合作在印太區域成立一支兩棲航空機隊。圖為日本US-2。（圖取自X@nicholadrummond）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國會日前通過最新年度國防授權法案，當中一項授權美國防部與和海軍與印太司令部合作在印太區域成立一支兩棲航空機隊的條款引人注目。實際上，美軍對水上飛機一直存在需求，但隨著MC-130J水上版計畫被取消後，目前僅能採取外購，而日本的US-2，做為非中國製造的最大水上飛機，則有望獲得採購。

軍聞網站「The War Zone」報導，國防授權法的條款授權國防部長可與海軍部長和印太司令部司令展開試驗，以合約方式營運一支商業兩棲航空資源機隊，提供各作戰司令部司令和其他部門司令在印太司令部責任區內執行任務。該授權條款頒布三年後終止。

報導指出，這項條款似乎在測試利用空中服務承包商來填補太平洋區域內的相關缺口，可能涉及到平時的後勤和搜救任務，但不排除包含戰時狀態。而五角大廈在取消將MC-130J特種運輸機配備浮筒的計畫，以及其他水上飛機計畫後，美軍缺乏在太平洋區域利用水上飛機運動的能力是明顯的不足。

若太平洋爆發持續衝突，在廣大海域內進行戰鬥搜救是極為迫切的問題，在缺乏水上飛機下，固定翼飛機僅能向遇難者空投物資，並需要直升機進入救援區域，且要耗費更長時間。

目前看來印太司令部傾向先採取承包商模式，而非自組飛行部隊，來試驗水上飛機概念。該模式不僅能降低風險，且能在短期內就建立一定能量。

不過，報導指出，在全球水上飛機需求衰退下，可選擇的機型非常有限，日本的US-2雖然完全符合這項任務，但不僅數量有限且價格昂貴，也需要時間來擴產；加拿大的CL-415則是消防用設計，且性能略遜於US-2，但優勢是已有承包商在運作，且消防用途需求很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中