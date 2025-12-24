這是哪招 川普誓言拿下格陵蘭 下秒准售丹麥AMRAAM飛彈

美國國務院也在同日批准軍售丹麥多達236枚的先進中程空對空飛彈。（圖取自X@SMmiliitary）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普21日宣布任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，22日再放話美國出於國家安全考量「必須擁有格陵蘭」。不過，美國國務院也在同日批准軍售丹麥多達236枚的先進中程空對空飛彈，川普是否採取軍事手段控制格陵蘭，成各方關注焦點。

針對川普言論丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）立即發佈聯合聲明表示：「任何人都不能併吞其他國家，即使援引國際安全也不行。格陵蘭屬於格陵蘭人，美國不得接管格陵蘭。」

另一方面，美國國務院則批准軍售丹麥價值9.51億美元（約新台幣億298.9億）、236枚AIM-120C-8增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）和5個AIM-120-C8導引套件，並包括維修、軟體、技術和後勤等支援服務。

美國國家安全合作局（DSCA）表示，此次軍售將透過提升北約盟國的安全，支持美國的對外政策和國家安全目標。此次軍售將確保丹麥飛機擁有現代化、高性能的空對空彈藥，以及使地面防空系統擁有地對空彈藥，從而提升丹麥應對當前和未來威脅的能力。

丹麥此次軍購AMRAAM飛彈，主要效益是能裝載於NASAMS防空系統中，該發射器也已整合進美版鐵穹「間接火力防護能力」（IFPC）系統中，可發射AMRAAM飛彈，與其他飛彈系統組成分層防空體系。

