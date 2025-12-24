緊盯極音速飛彈！美軍豪擲1100億 下單72枚「天眼」衛星

美國太空發展局（SDA）斥資35億美元打造新一代飛彈防禦網，圖為獲選廠商L3Harris發布的概念圖，顯示其衛星將配備先進紅外線感測器，可從低軌道即時偵測並追蹤極音速與彈道飛彈威脅。（取自L3Harris）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了反制中俄極音速飛彈等日益嚴峻的空中威脅，美國太空軍下屬的太空發展局（SDA）今日宣布重大採購案，將投入高達35億美元（約新台幣1104億元），向四家航太科技大廠採購72枚新一代飛彈預警與追蹤衛星。這批衛星將組成綿密的太空監控網，具備引導攔截系統進行攻擊的「射控等級」能力。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，SDA透過「其他交易協議」（OTA）授與合約，獲選廠商包括洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、火箭實驗室（Rocket Lab USA）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）以及L3Harris。這四家公司將各負責製造並營運18枚衛星，合計72枚，預計於2029會計年度開始發射升空，構成SDA國防太空架構中「追蹤層」（Tracking Layer）的第三批次（Tranche 3）星座。

SDA代理局長桑胡（Gurpartap Sandhoo）指出，這批衛星將混合執行「飛彈預警」與「飛彈追蹤」任務。其中半數衛星將搭載更先進的感測器，配備「中視場」（Medium-field-of-view）相機。

這些高階感測器不僅能利用紅外線偵測飛彈發射時的熱訊號，更能持續鎖定飛行中的目標，產生精確度極高的「射控等級」（fire control quality）追蹤軌跡。這意味著衛星提供的數據不僅是用於警示，還能直接傳輸給防空系統，引導攔截飛彈擊落來襲的彈道飛彈或極音速武器。這將為美軍帶來近乎連續的全球覆蓋能力，大幅提升飛彈防禦網的反應速度。

規模不減反增 洛馬拿下最大單

在合約分配方面，洛馬獲得價值最高約11億美元（約新台幣347億元）的合約；L3Harris獲得8.43億美元（約新台幣266億元）；近年在發射市場異軍突起的Rocket Lab拿下8.05億美元（約新台幣254億元）；諾斯洛普格魯曼則獲得7.64億美元（約新台幣241億元）。

值得注意的是，這項採購案先前曾因美國政府面臨關門危機，五角大廈需調撥資金支付部隊薪資而略有延遲。然而，美軍最終不僅未縮減規模，反而比原定計畫加碼。SDA在今年4月的初步招標中，原僅計畫採購54枚衛星，最終定案卻擴增至72枚，顯示美軍對於加速佈局太空防禦、因應新型態飛彈威脅的急迫性。

