頓巴斯戰略據點淪陷！堅守逾3年半 烏克蘭宣布撤出希維爾斯克

〔即時新聞／綜合報導〕堅守逾3年半，烏克蘭軍方宣布，撤出頓內茨克州（Donetsk）重鎮希維爾斯克（Siversk），但強調仍繼續對該要點施壓，並將努力切斷俄軍佔領該地區的後勤補給。

據《路透》報導，俄羅斯在本月11日宣布佔領希維爾斯克，不過遭到烏克蘭軍隊東部司令部否認，重申仍在堅守中；不過23日烏克蘭總參謀部發布聲明宣布：「由於人數上的巨大劣勢以及在惡劣天氣條件下，入侵者得以推進。」為了保存士兵生命和資源，已經撤出該城鎮，強調已經給敵人造成了重大損失。

烏克蘭軍方聲明表示，部隊將繼續對該鎮施壓，並將繼續努力切斷俄羅斯軍隊對該鎮的後勤補給。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，身為頓巴斯地區重要戰略要點，希維爾斯克立刻成為戰火前線城市，經過41個月的戰鬥，該市的大部分地區被摧毀，戰前該地區人口約有1.1萬人，現僅剩約1000人。

