俄羅斯間諜無人機墜毀土耳其！疑為「梅林-VR」 監視影子船隊

一架疑似俄羅斯「梅林-VR」（Merlin-VR）長程偵察無人機，墜毀在土耳其西部巴勒克埃西爾省的田野中，機身大致完好並留有降落傘。 （取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其西部驚傳不明無人機墜毀事件，引發北約關注。根據開源情報分析，這架墜毀在土耳其巴勒克埃西爾省（Balıkesir）的飛行器，極可能是俄羅斯製造的「梅林-VR」（Merlin-VR）長程偵察無人機。軍事專家研判，俄軍此舉可能與監控及掩護在該海域運作的「影子船隊」運油船有關，以防範烏克蘭的襲擊。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，這架無人機墜毀在曼亞斯區（Manyas）的一處空曠田野，機身大致完好。土耳其當局已將殘骸送往首都安卡拉進行詳細技術分析。雖然官方尚未公開確認無人機的來源，但開源情報（OSINT）分析師比對殘骸特徵後指出，其外型與俄軍使用的「梅林-VR」偵察機高度吻合。這款無人機具備低噪音、低雷達特徵的設計，航程可達600公里，滯空時間約10小時，適合執行超越前線的長距離監控任務。

值得注意的是，就在此事件發生前一天，土耳其伊茲米特（İzmit）附近也發生類似的無人機墜毀事故。分析認為這兩起事件可能有關聯，顯示俄羅斯在土耳其邊境與海岸線附近的無人機活動正急劇增加。情報評估指出，莫斯科可能正利用這些長程無人機，監視並掩護在土耳其水域附近運作的「影子船隊」（shadow fleet）油輪。這些所有權結構不透明的船隻，近期頻遭烏克蘭鎖定，意圖切斷俄羅斯的海上後勤與能源出口。

這種長程偵察機的出現，暗示俄軍的無人機任務已從單純的戰場偵察，轉向更廣泛的戰略監視，包括追蹤航道、監控海軍動態以及評估東地中海與黑海區域的風險。土耳其作為北約（NATO）成員國，過去對於邊境的未經授權空中活動反應強硬，此次事件若證實為俄方入侵，恐將引發外交或安全層面的回應。

