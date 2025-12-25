首曝！金正恩視察8700噸級核潛艦 還譴責南韓建造核潛艦

北韓領導人金正恩近日視察了8700噸級戰略核子動力彈道飛彈潛艦的建造工作。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）25日報導，北韓國務委員會委員長金正恩近日視察了8700噸級戰略核子動力彈道飛彈潛艦的建造工作，同時以強硬措辭譴責南韓建造核潛艦的企圖。

北韓官媒首次展示8700噸級戰略核子動力彈道飛彈潛艦全貌。（美聯社）

《韓聯社》報導，北韓官媒並未具體說明金正恩親赴現場監督8700噸級核潛艦建造工作的時間點。金正恩稱，近期首爾、華府積極推動南韓核潛艦研發計劃，將進一步加劇朝鮮半島的不穩定性，「我們將其視為嚴重侵犯國家安全與海上主權的攻擊行為，也是必須予以應對的安全威脅。」

金正恩24日前往該國東部海岸的發射場監看長程地對空飛彈試射。（美聯社）

金正恩還指出，北韓的「國家安全保障政策與制敵原則」將不為所動，「我們要讓敵方清楚意識若侵犯北韓的戰略主權及安全，必將付出代價；若企圖動用武力，必將遭到報復性攻擊。」

今年3月，北韓曾公開展示過核潛艦的部分照片，此次則完整展示了潛艦全貌，並強調這是一艘8700噸級、裝備戰略彈道飛彈的核動力潛艦。戰略飛彈通常被認定為能夠攜帶核武的關鍵武器。

南韓媒體《NoCut News》報導，金正恩24日前往靠近東部海岸的發射場監看1枚長程地對空飛彈試射，試射目的是評估北韓的新型高空飛彈的戰略技術、研發「高空防空飛彈系統」，推測是北韓版「薩德反飛彈系統」（THAAD）。北韓官媒聲稱，這枚飛彈成功在200公里高空摧毀目標。

