澤倫斯基表示若俄方撤軍 願在烏東工業中心地區建立非軍事區

烏克蘭總統澤倫斯基表示，如果俄羅斯從烏克蘭東部工業中心地區撤軍，且該地區成為由國際部隊監督的非軍事區，那他也願意從該地區撤軍。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，如果俄羅斯從烏克蘭東部工業中心地區撤軍，且該地區成為由國際部隊監督的非軍事區，那他也願意從該地區撤軍，作為結束俄烏衝突計畫的一部分。

根據《美聯社》報導，澤倫斯基此話為頓巴斯地區的控制權問題提供另一個潛在妥協方案，該區控制權一直是和平談判的主要癥結所在。俄羅斯已佔領了盧甘斯克大部分地區和頓內茨克約70%地區，而這2個地區構成頓巴斯地區。

澤倫斯基指出，美國提議在頓巴斯建立自由經濟區，他認為這會讓該地區非軍事化。但目前尚不清楚此想法，對該地區的治理或發展意味著什麼。

澤倫斯基聲稱，在頓巴斯建立非軍事經濟區，需要就部隊應後退多遠以及國際部隊將駐紮在哪裡進行艱難討論。他補充，這應該在領導人層面進行討論。

澤倫斯基強調，頓巴斯地區的控制權歸屬是最棘手的問題。

另外美烏合作草案也提議俄軍從第聶伯羅彼得羅夫斯克、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、蘇梅和哈爾科夫撤出。澤倫斯基設想，國際部隊可以部署在接觸線（contact line）的某些點，以監控協議的實施。

澤倫斯基表示，烏克蘭還提議將被佔領的城市安赫德（Enerhodar，距離扎波羅熱核電廠最近的城市）設為非軍事化的自由經濟區。他稱這一點需與美國進行討論，但最終未能達成一致。

