澤倫斯基爆料：情報顯示中國衛星疑協助俄軍鎖定攻擊

烏克蘭總統澤倫斯基指控，發現中國衛星對烏克蘭領土的影像與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍近日持續針對烏克蘭能源設施進行攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基指控，「我們發現中國衛星對烏克蘭領土的影像與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯」。

烏克蘭總統澤倫斯基24日在X平台指控，在聽取烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）的相關簡報後，發現俄羅斯正在軍事生產領域「與其他國家公司和實體合作」，指控「中國某些實體與俄羅斯之間的聯繫日益密切，並可能為俄羅斯提供太空情報數據」。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基表示：「令人遺憾的是，我們發現中國衛星對烏克蘭領土的影像與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯」。

烏克蘭計劃就此事向盟友提出關切，澤倫斯基重申中國相關行為削弱了旨在結束俄羅斯近四年戰爭的外交努力。

A report by the Head of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, Oleh Ivashchenko. Several key areas.



First – Russia’s attempts to move its energy companies out from under global sanctions. They are using other temporary owners and numerous fictitious legal schemes. We are… pic.twitter.com/Hh3LBEvZYk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） December 24, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法