自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

澤倫斯基爆料：情報顯示中國衛星疑協助俄軍鎖定攻擊

2025/12/25 10:55

烏克蘭總統澤倫斯基指控，發現中國衛星對烏克蘭領土的影像與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯。（美聯社）烏克蘭總統澤倫斯基指控，發現中國衛星對烏克蘭領土的影像與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍近日持續針對烏克蘭能源設施進行攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基指控，「我們發現中國衛星對烏克蘭領土的影像與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯」。

烏克蘭總統澤倫斯基24日在X平台指控，在聽取烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）的相關簡報後，發現俄羅斯正在軍事生產領域「與其他國家公司和實體合作」，指控「中國某些實體與俄羅斯之間的聯繫日益密切，並可能為俄羅斯提供太空情報數據」。

澤倫斯基表示：「令人遺憾的是，我們發現中國衛星對烏克蘭領土的影像與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯」。

烏克蘭計劃就此事向盟友提出關切，澤倫斯基重申中國相關行為削弱了旨在結束俄羅斯近四年戰爭的外交努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中