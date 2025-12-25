獨家》海軍陸戰隊「勁蜂」無人機海上實彈射擊 由M96快艇搭載施放

海軍陸戰隊昨天（24日）在左營外海進行國造「勁蜂1型」攻擊無人機的海上實彈射擊，並由海軍陸戰隊的M96快艇擔任載台搭載，強化及延伸海陸部隊的攻擊戰力。圖上為陸戰隊快艇，圖下為中科院「勁蜂1型」攻擊無人機。（圖：海軍臉書專頁丶中科院，本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍在本月18日在濁水溪周邊實施首次的美製Altius-600M攻擊型無人機實彈射擊，國防部長顧立雄也赴陣地視導無人機操演實況，海軍陸戰隊不讓陸軍專美於前，昨天（24日）在左營外海進行國造「勁蜂1型」攻擊無人機的海上實彈射擊，並由海軍陸戰隊的M96快艇擔任載台搭載，強化及延伸海陸部隊的攻擊戰力。

海軍陸戰隊指揮部在23日發佈射擊通報，表明將在24日下午於左營港區外海進行攻擊型無人機的實彈射擊，射擊通報中未明言實彈射擊的是哪一款無人機，軍方人士則透露，24日打的就是由中科院產製的「勁蜂一型」攻擊無人機，並且是由陸戰隊現役使用的M96快艇擔任載台。

請繼續往下閱讀...

中科院在今年8月進行「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，以快奇無人艇在海上發射勁蜂1型攻擊型無人機，成果獲得海軍的認同及支持，並且下單採購勁蜂1型攻擊型無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

中科院在今年8月進行創新的「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，以「快奇無人艇」搭配勁蜂1型、FPV自殺無人機，並配上以「炸藥之王」CL-20為基礎改良之具含能破片設計的高性能炸藥，對靶艦進行自殺式群攻。

圖為中科院「勁蜂一型」無人機。（中科院提供）

軍方人士指出，中科院完成「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，獲得海軍司令部的認同及支持，並以小批量方式向中科院下訂單，並已撥交給海軍陸戰隊運用，24日進行實彈射擊的「勁蜂1型」攻擊無人機，應該就是首批交貨的國造攻擊型無人機。

中科院研發的「勁蜂一型」攻擊型無人機，為「一彈多用」的標準範例。這型遊蕩彈藥可以由單兵攜帶，也可裝設於可無人駕駛的「偵搜戰術輪車」之上，更被整合於「快奇」自殺式無人艇、「銳鳶二型」無人機之中，海軍陸戰隊此次則使用M96快艇擔任載台，後續仍有相當大的運用潛力。

海軍在今年2月發布公開徵詢書，為預計在116年換裝「新式偵爆艇」做參考。圖為陸戰隊現役的特戰快艇部隊。（圖：中華民國海軍臉書）

海軍陸戰隊指揮部在23日發佈射擊通報，表明在24日下午於左營港區外海進行攻擊型無人機的實彈射擊。（圖：取自政府部門射擊通報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法