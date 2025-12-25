東吉神秘訊號源消失又再現 疑似中國載人潛水器

中國發展深海載人潛水器測試，疑似為東吉神秘訊號源。（網路照片）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國福建號航艦先前穿越澎湖海峽期間，相關海域出現神秘訊號引發矚目，15日在澎湖南方四島東吉燈塔北面消失，（22）日訊號又突然出現在鋤頭嶼，同時還會轉向，至今仍無解。外界懷疑與中國研發測試的深海載人潛水器有關。

根據AIS訊號發出的航行紀錄顯示，神祕訊號路線沿澎湖東側海域由北向南規律航行，通過湖西鄉龍門海域後，持續朝南航行至東吉嶼燈塔方向。15日抵達東吉燈塔北側海域，隨即轉向避免觸礁，隨後並關閉AIS訊號，隨後就神秘消失。

雖然海巡雷達追蹤顯示，長、寬各10米長，不像船舶，同時南方四島主管海管處也出海巡視，並未發現船隻蹤影，初步研判疑似浮動網具，卻會自動轉向，不太合理。15日神秘訊號在東吉嶼燈塔北面消失後，22日卻在東吉嶼西邊的鋤頭嶼北面突然現蹤，位於鋤頭嶼僅2海浬左右，神出鬼沒讓外界恐慌。

中國測試深海載人潛水器，神秘訊號源消失又出現。（網路照片）

昨（24）日中國科學院重大科技基礎設施「載人潛水器與海上作業母船」用戶委員會年度會議在三亞舉辦，發布了2025年中國3大載人潛水器的年度應用情況和2026年初步計劃。據統計，2025年，「蛟龍」號載人潛水器預計下潛93次。截至12月20日，「深海勇士」號已下潛106次，「奮鬥者」號已下潛115次。綜合3大載人潛水器，今年中國完成314次載人深潛潛次。截至目前累計下潛次數共計1746次，2026年將突破2000次。

