中國不僅千枚核彈 恐掌握核彈發射90秒內預警能力攻守兼備

中國2024年9月首次向太平洋試射飛彈，飛行11000公里。（圖取自五角大廈中國軍力報告）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防部23日晚間發表「2025年版中國軍力報告」，在回顧共軍2024年發展成果中，報告指出，雖然中國核彈生產數量有所放緩，但仍可在2030年前擁有千枚核彈頭，並可能已掌握洲際彈道飛彈發射90秒內偵測的早期預警能力，進行反擊。

報告指出，中國2024年的核彈頭庫存都在600枚左右，與往年相比生產速度有所放緩，但仍可望在2030年擁有超過1000枚核彈頭；同時，中國過去都只在境內試射洲際彈道飛彈，但自2024年9月首次向太平洋試射後，共軍可能會依此前例測試彈道飛彈的全射程性能，當時該飛彈飛行約11000公里，落入法屬玻里尼西亞海域。

在技術發展部分，報告認為，中國去年和今年初發射2枚搭載紅外線感測器的通信技術試驗衛星，以及多個地面相位陣列雷達，進一步強化了天基預警體系，可能掌握在洲際彈道飛彈發射90秒內偵測、3至4分鐘內向指揮中心預警，並進行反擊的能力，中國在未來10年也將繼續完善這一能力。

除此之外，中國境內的3個飛彈發射場已擁有超過100個洲際彈道飛彈發射井，並曾在2024年12月進行多枚快速試射，顯示共軍可能已發展出飛彈群攻能力。

報告分析，目前共軍可能正著重研發1萬噸當量以下的戰術核彈頭，以滿足共軍長期發展有限核打擊並限制核戰升級的目標，東風-26和轟6攜帶的空射飛彈可能將會是這類戰術核彈頭的載體。

中國目前的3個飛彈發射場已擁有百口飛彈發射井。（圖取自五角大廈中國軍力報告）

