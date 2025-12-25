平安夜不安寧！中共解放軍仍出動15機艦擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢耶誕佳節，中共解放軍平安夜仍持續擾台。國防部今天（25日）表示，自昨（24）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機6架次及軍艦8艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有2架次軍機逾越海峽中線，進入我西南空域活動。

據國防部公布示意圖，共軍第一波活動介於昨上午7時35分至下午5時5分之間，偵獲主、輔戰機及無人機計5架次在台海中線北端及防空識別區西側活動，其中1架次逾越海峽中線，路徑接近馬祖、烏坵及東引方向。第二波活動則於昨上午6時30分至7時30分之間，偵獲直升機1架次出現在我西南空域。

在海上動態方面，國防部指出，合計有8艘中共海軍艦艇及1艘公務船持續在台海周邊海域活動。此外，中共預計於12月27日由西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行方向為西太平洋，並將經過我國防空識別區。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

