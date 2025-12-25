射程破500公里鑽地彈！德國打造新一代「金牛座」 專打高價值目標

德國國防部已簽約啟動新一代「金牛座NEO」飛彈的量產準備。圖為德國空軍「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）掛載兩枚現役的金牛座KEPD 350巡弋飛彈。（取自MBDA Deutschland）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對歐洲安全局勢的變遷，德國正積極強化其長程打擊能力。德國國防部採購局（BAAINBw）近日正式與軍工大廠MBDA簽署合約，啟動新一代「金牛座NEO」（Taurus NEO）空射巡弋飛彈的量產線準備工作。這款被定義為「能力增強版」的新型飛彈，預計將於2029年開始生產，成為北約未來縱深打擊與嚇阻戰略的核心裝備。

據軍事媒體《The Aviationist》報導，MBDA德國分公司在12月18日的聲明中證實，這份合約旨在為Taurus NEO建立一條全新的「序列生產線」，以便未來能在德國境內進行大規模生產。MBDA執行董事葛特希爾德（Thomas Gottschild）強調，透過Taurus NEO，德國正在建立最先進的縱深打擊能力（deep strike capabilities），這對維護歐洲主權與北約嚇阻力至關重要。

現役的金牛座KEPD 350飛彈射程已超過500公里，具備精準打擊能力。雖然官方尚未公布NEO版本的具體規格，但據德國軍事網站《Hartpunkt》分析，新版飛彈可能換裝新型推進系統，取代目前使用的美製Williams P8300-15渦扇引擎。此舉除了提升射程，更重要的戰略目的是擺脫美國對關鍵組件的出口管制，以利未來在國際市場上的銷售。

此外，NEO版本預計將升級導航、瞄準與尋標系統。MBDA指出，現有系統已具備多重備援能力，融合慣性導航（INS）與影像導航技術，能在無GPS訊號的環境下精準命中目標，並透過貼地飛行（nap-of-the-earth）規避敵方防空雷達。

鑽地彈頭專打掩體 瑞典南韓皆買單

金牛座飛彈以其強大的「鑽地」能力聞名。它配備重達481公斤的雙層MEPHISTO彈頭，專門設計用於摧毀深埋地下的強化工事、指揮中心或飛機掩體。除了德國空軍的龍捲風（Tornado）與颱風（Eurofighter）戰機外，南韓空軍的F-15K以及瑞典空軍的JAS 39「獅鷲」戰機也是該型飛彈的重要用戶。

德國國會預算委員會日前已批准撥款4.5億歐元（約新台幣148.5億元），其中大部分將用於採購長週期組件與原物料，確保生產線能如期運作。

TAURUS upgrade incoming!

Deutschland beauftragte Ende letzten Jahres die Wartung & Modernisierung der Bundeswehr TAURUS Marschflugkörper.

So viel kann an dieser Stelle verraten werden, die Vorbereitungen laufen intern bereits mit Hochdruck an. https://t.co/WpfYGBJILT pic.twitter.com/Dw3kxF5jzO — MBDA Deutschland （@MBDADeutschland） February 25, 2025

