真的有聖誕老人 美加日韓聯合行動「耶誕空投」為太平洋國家送暖

各國機隊於任務尾聲，在安德森空軍基地舉行「大象走路」（Elephant Walk）大規模密集隊形演練。（圖取自太平洋空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕每年適逢聖誕節，北美航太防衛司令部（NORAD）都會追蹤聖誕老人的全球送禮路徑。除此之外，美國太平洋空軍（PACAF）23日宣布，與加拿大、日本和南韓攜手執行年度「耶誕空投」（Christmas Drop）行動已圓滿落幕；各國運輸機將生活物資空投至太平洋多處偏遠地區，不僅與區域友邦拓展互動，也有助增進人道救援／災害防救（HA/DR）作業互通性。

PACAF表示，今年第74屆「耶誕空投」行動，循例由駐日美軍第374航空遠征聯隊（AEW）擔綱，並與皇家加拿大空軍、日本航空自衛隊及南韓空軍合作，派遣C-130運輸機與地勤人員進駐關島；自本月3日至16日間執飛多趟長程任務，空投270組內含民生物資、藥品、食物、玩具和禮物的包裹，向密克羅尼西亞、馬紹爾及帛琉境內的59座偏遠島嶼約5萬6千名居民，獻上耶誕佳節溫暖祝福。

圖為陸戰隊員於夏威夷展開社區回饋，空降親送聖誕禮物。（DVIDS）

PACAF指出，第374聯隊將太平洋空軍的戰術空運能力從日本轉移到關島發揮，展現了跨島鏈的敏捷作戰部署能力。

第374聯隊指揮官內森表示，印太地區是世界上最易受災害影響的地區，佔全球自然災害事件的40%以上，其中約有80%的受影響人口來自空投的地區。

美國空軍指出，多國部隊在本次行動中展現優異的「彈性戰鬥部署」（ACE）能力，可將戰術空運能量自原本駐地迅速移往關島，同時透過各項任務簡報與經驗交流，順利完成任務。在向區域友邦提供人道援助同時，也有助提升各國人員經驗交流、強化裝卸、空投等多項課目作業互通性。

各國向密克羅尼西亞、馬紹爾及帛琉境內的59座偏遠島嶼空投270組內含民生物資、藥品、食物、玩具和禮物的包裹。（DVIDS）

