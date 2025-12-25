影片曝光！俄兵躺機車旁休息 下一秒遭無人機「人車雙殺」

烏克蘭第92突擊旅發布戰場實錄，一名俄軍士兵在摩托車旁躺下休息，殊不知行蹤已遭鎖定。隨後該名士兵遭烏軍無人機精準擊殺，原本的短暫休息變成了「長眠」。（取自烏克蘭第92突擊旅影片）

編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰場上的無人機攻勢讓前線士兵無處藏身，即便在戰鬥空檔稍作休息，也可能招致致命後果。烏克蘭第92「伊萬·希爾科」突擊旅（92nd Assault Brigade "Ivan Sirko"）20日發布一段戰場實錄，顯示一名俄軍士兵試圖在自己的摩托車旁躺下休息，卻不知行蹤早已暴露，隨即遭烏軍無人機精準擊殺，連同車輛一同被毀。

據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，這段影片由第92突擊旅下轄的無人系統營拍攝並發布於官方Instagram帳號。畫面顯示，這名俄軍士兵似乎因疲憊而選擇在摩托車旁躺下，這給了烏克蘭無人機操作員絕佳的機會。烏軍僅使用一架FPV自殺無人機，就成功達成了「一石二鳥」的戰果，同時摧毀了敵方士兵與載具，讓該名俄軍沒有任何逃生的機會。

除了針對摩托車的單兵獵殺，該旅的無人機部隊也展示了對其他目標的打擊能力。報導指出，影片中還記錄了烏軍無人機成功摧毀俄軍的一門火砲、一處掩體以及其他敵方步兵單位。第92突擊旅在影片說明中強調：「消滅敵人的工作全天候24小時持續進行，烏克蘭的土地正在俄國佔領者的腳下燃燒！」

這類使用摩托車進行快速機動的戰術，近期在俄軍部隊中越發常見，意圖藉由高機動性躲避砲火，但在無所不在的偵察與自殺無人機面前，這類輕型載具的防護力顯得脆弱不堪。

除了單兵戰術層面的打擊，烏克蘭武裝部隊在戰略方向上也取得進展。《Defense Express》同篇報導提到，烏軍近期在頓內茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk）方向，成功摧毀了俄軍大量集結的裝甲車輛。據情報顯示，俄軍原計畫利用這些裝甲部隊在該方向發動新一輪突擊行動，但攻勢在發起前即遭瓦解。

