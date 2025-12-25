俄轟炸機飛行挪威海與巴倫支海上空 「外國戰鬥機」護航

俄羅斯國防部今（25）日表示，俄羅斯圖-95MS轟炸機在挪威海和巴倫支海上空進行「例行」飛行。圖為圖-95。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯國防部今（25）日表示，俄國具備核打擊能力的圖-95MS（Tu-95MS）轟炸機在挪威海和巴倫支海（Barents Sea）上空進行「例行」飛行，並有「外國戰鬥機」為其護航。

根據《法新社》報導，俄羅斯國防部指出，俄羅斯圖-95MS戰略轟炸機和飛彈運載機在巴倫支海和挪威海中立水域上空進行例行飛行，這些水域位於斯堪地那維亞半島以北和俄羅斯西北部。

俄羅斯國防部補充，在飛行路線的某些階段，遠程轟炸機得到外國戰鬥機的護航。

俄羅斯國防部未說明圖-95MS轟炸機飛行具體日期，也未說明哪些國家部署了護航飛機。

俄羅斯國防部強調，此類飛行在許多地區定期進行，符合國際法。

值得注意的是，南韓和日本本月初批評俄羅斯和中國軍用飛機在其領空附近飛行，並因此緊急出動戰鬥機。

據日本稱，2架俄羅斯圖-95轟炸機從日本海起飛，與2架中國轟-6轟炸機在東海會合，然後進行環繞中國的聯合飛行。

