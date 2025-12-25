美軍裝備是否好用 聯邦審計署建議追蹤調查 友邦使用美軍庫存感想

美國聯邦審計署（GAO）近期報告建議，美國國防部應追蹤夥伴國家使用「超額防禦物資」（EDA）的狀態和感想，以擴增基層使用回饋的來源。（美聯社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕即便是美軍最先進的裝備，在全球不同戰場環境下，也不一定能發揮完全戰力。美國聯邦審計署（GAO）近期報告建議，美國國防部應追蹤夥伴國家使用「超額防禦物資」（EDA）的狀態和感想，以擴增基層使用回饋的來源。

軍聞網站「Naval Technology」報導，GAO表示，國防部每季雖然會對出售或捐贈給外國的裝備進行最終用途追查，以確保對方遵守轉讓條款，但政府並沒有系統性的蒐集這些裝備後續使用可靠性的關鍵資訊。

報導指出，由於戰場環境的差異，烏克蘭軍隊曾在接收M1戰車後，就其防護性提出質疑。GAO表示，一種平台的效能不只限作戰性能，還包括後勤、維保和作戰理論等，如果忽視這些因素，即便是美軍最先進裝備，在某些作戰地區可能也會造成夥伴使用國的困擾。

GAO指出，進行客戶使用意見調查，能幫助國防部未來在進行EDA移轉時有更明智的決定。GAO強調，在與地緣政治對手對抗下，軍事上的成功有部分取決於外國夥伴的支持，以及如何使用裝備。

