陸軍九大軍團、防衛部參加無人機競賽 司令呂坤修：厚植不對稱戰力

陸軍司令呂坤修視導「無人機競賽」。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍司令部日前首度舉辦「無人機競賽」，包括三大軍團、四大防衛部等9個單位皆派代表共襄盛舉。陸軍司令呂坤修對官兵表現予以肯定之外，同時強調，這次無人機競賽，特別結合未來作戰需求及模擬真實戰場景況，考核無人機小組任務規劃與執行能力，並藉以評定結訓學員飛行及操控技術，驗證新式裝備撥交的前置訓練成效，進而厚植不對稱作戰能量。

陸軍日前舉辦無人機競賽，包括陸軍六、八、十軍團、金防部、馬防部、澎防部、花防部等9支隊伍同場競技，針對基礎操作、創意競賽、戰術運用等項進行實作。這項競賽的目的，是期望透過同場競技與經驗交流，讓官兵在貼近實戰節奏情境下磨練技能，將「精準控制、目標偵察、障礙穿越」等核心能力，轉化為可驗證的訓練指標。

國軍媒體《青年日報》報導，各軍團、防衛部的無人機基礎班與沉浸班結訓學員組成無人機小組，進行「基礎操作、戰術運用及創意競賽」等項目。呂坤修親自前往比賽場地，聽取各單位「創意競賽」理念，深入了解基層官兵如何針對單位特性及戰場實需進行裝備研改。過程中，各參賽小組發揮團隊智慧，群策群力展現良好設計成果，將創新思維轉化為具體的作戰能量。

請繼續往下閱讀...

這場比賽還有個特別的情境，也就是在模擬複雜城鎮的環境下，官兵必須在無法肉眼直視的條件中，先運用偵蒐型無人機尋找目標，藉此驗證無人機在現代化城鎮戰中的偵蒐與精準打擊能力，展現陸軍推動無人機「實戰化」訓練的轉型成果。

呂坤修強調，此次的無人機競賽對於陸軍而言是個嶄新的開端，勉勵全體官兵秉持「互相交流、彼此學習」的積極態度，扎實磨練無人機操作技術，並持續將創新思維導入無人機戰術應用，共同帶動無人機訓練風氣；另特別提醒，在進行各項戰術運用發想時，務必以「安全」為首要考量，嚴密風險管控作為，確保無人機戰訓整備任務安全無虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法