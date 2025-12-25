美陸軍尋求UH-60M延壽至2050年後 各使用國可望受惠

圖為立陶宛引進黑鷹直升機，在官方社群專圖介紹性能諸元。（立陶宛國防部官方X帳號）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國發展「未來長距離突擊航空器」（FLRAA），計畫取代UH-60「黑鷹」（Black Hawk）通用直升機。不過，鑑於全球黑鷹直升機機隊龐大，美國陸軍近期仍發布徵求資訊（RFI），尋求壽命延長解決方案，讓UH-60至2050年代後依然能繼續服役。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這一徵求資訊代表UH-60服役時間將超過44年，因此需要全新的後勤保障模式。值得一提的是，陸軍希望企業能在長時間內提供持續發展的能力，而非固定解決方案。換句話說，陸軍要求將長期的後勤保養與機種性能提升的過程一同整合，這不僅能將升級成本和風險平均攤提數十年，也能避免機隊長時間進入維修廠。

請繼續往下閱讀...

美國陸軍並明確指出，其他美國軍種、美國政府機構以及運作UH-60系列直升機的外國合作夥伴最終都可能被納入其中，以進一步提高預期產能，並更加強調工業韌性。此要求也表明，陸軍將現代化視為一個持續的過程，而非一次性的提升。陸軍強調，自主性、人工智慧和發射效應是其希望整合到機隊中的領域，以支援陸軍航空兵部隊的持續轉型，同時強調這些新增功能絕不能損害可用性或可維護性。

因此，各公司需要解釋如何在維保的同時引入新功能，以及如何在數十年內保持升級和飛機基本可靠性間的平衡。陸軍將此與戰備結果直接掛鉤，認為只有當飛機保持可維修性、零件供應穩定交付和返修時間表足夠可預測以支持作戰計劃時，現代化才具有價值。保障要求非常具體，包括引擎、主變速箱、主旋翼槳葉、斜盤、主伺服組件、旋翼主軸頭、液壓幫浦、固定起落架、引擎動力單元和推進軸等零件。

UH-60M直升機由UH-60直升機改進而來，除了新設計的機身外，還有先進的數位航空電子設備。它的推進系統強大，是由兩具奇異電氣T700-GE-701D引擎推動，一具的最大起飛動力為2974kW，內部空間可攜帶1.2噸貨物，外部掛載則可達到4.1噸。經過改良後，狀況覺知和生存力也更強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法