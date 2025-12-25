核潛艦有譜了！美韓將簽單獨協議 明年初啟動談判

美韓已同意推動簽署單獨協議，正式確立南韓建造核動力潛艦的權利。圖為南韓海軍今年10月下水的最新型3000噸級潛艦「蔣英實號」（SS-087），該艦配備先進鋰電池與AIP系統，被視為南韓邁向自製核潛艦的重要技術基石。（翻攝自南韓海軍臉書）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓爭取擁有核動力潛艦的努力取得重大進展。南韓國家安保室長魏聖洛24日證實，南韓與美國已達成共識，將尋求簽署一份「單獨協議」，以正式確立首爾建造核動力潛艦的權利，雙方預計於明年初展開工作層級談判。這項發展顯示，華府對於盟友在印太地區強化水下戰力的態度出現關鍵轉變。

據《彭博》報導，魏聖洛是在結束訪美行程後對媒體透露上述消息。他此行會見了美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與能源部長萊特（Chris Wright）等高層官員，旨在加速落實南韓總統李在明與美國總統川普今年10月峰會後達成的共識。當時雙方發布的聯合事實清單中，已提及在濃縮鈾、乏燃料再處理及核動力潛艦等領域的合作承諾。

魏聖洛強調：「我們同意有必要針對核潛艦合作簽署一份單獨協議，並決定朝此方向推進。」針對外界對核擴散的擔憂，他明確表示，南韓計畫為潛艦配備使用濃度20%或以下的「低濃縮鈾」反應爐，且無意採用高濃縮鈾，這展現了李在明政府對核不擴散承諾的堅持。

依據現行的美韓民用核能協定，南韓在濃縮鈾方面受到嚴格限制。對此，魏聖洛透露，首爾當局正在研究澳洲的案例。澳洲透過與華府簽署單獨協議獲得豁免，進而於2021年與美、英簽署了「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，取得核潛艦技術。南韓國防部長此前曾表示，目標是在兩年內與美方完成關於核燃料供應安排的談判。

明年初啟動會談 亦盼恢復對朝接觸

魏聖洛指出，美方工作層級代表團可能於明年初訪問首爾，跟進聯合事實清單中的協議項目，雙方也將設定里程碑，以便在明年稍晚進行績效審查。此外，魏聖洛也提到與美方探討了恢復與北韓談判的可能性，時間點可能落在明年上半年。他表示：「我們正在考慮各種機會，不會排除任何與北韓接觸的可能。」

