「劍翔」無人機換個尋標器就不一樣了 催生「勁蜂二型」性能大解放

中科院航空所長邱祖湘與勁蜂二型無人機模型合影。（記者廖耀東攝）

〔記者涂鉅旻、吳哲宇／台中報導〕中科院研製的四款「勁蜂」系列無人機，在本屆台北航太國防展吸引眾多目光，其中「勁蜂二型」攻擊型無人機頗有「劍翔」反輻射無人機的影子。中科院航空所長邱祖湘接受本報專訪時表示，劍翔無人機更換光電／紅外線尋標器後，打破劍翔無人機專用於反輻射的任務限制，身手更加全能，更低廉的成本也有助於大量生產。

「勁蜂二型」原名「巡飛彈二型」，在前（2023）年航太國防展首度亮相時，彈體貌似「勁蜂一型」筒射型攻擊無人機的放大版，彈體飛出後，會展開機翼撲向敵方水面、地面目標。不過，這型無人機更名為「勁蜂二型」後，今（2025）年航太國防展再度亮相，但全機宛如重新設計，外觀與用於反輻射、已實際量產的「劍翔」無人機相近。

中科院航空所長邱祖湘接受本報專訪時表示，「勁蜂二型」確實在劍翔無人機的基礎上發展而來，在屬於國防部軍事投資科研案的劍翔無人機量產後，中科院發現兩個層次的問題，首先，國軍還是需要不同類型的武器；其次，對於有急迫武器需求的國軍而言，走既有建案程序過於冗長。因此，中科院先投入自有資金，並將成效優異的劍翔無人機進行研改。

勁蜂二型無人機模型在台北航太國防展之中亮相。（記者廖耀東攝）

邱祖湘說，劍翔無人機具備良好的驅動力、飛控與尋標能力，原本只用於反輻射，但如此用途較為受限，因此，中科院就將尋標器換成光電／紅外線尋標器（EO/IR），用途更加多元且全方位。另外，勁蜂二型無人機的成本，也低於劍翔無人機，有利於更大規模量產。

除了勁蜂二型，中科院也研製勁蜂一型、三型、四型等其他三種「家族成員」。邱祖湘說，勁蜂一型較符合近戰概念，已經實際量產並交付海軍使用；勁蜂三型無人機具備垂直起降與回收能力，可以不需仰賴跑道，打破使用場域限制，因此相當有賣點。未來也會繼續向軍種推介，瞭解「勁蜂」系列無人機，不僅做得不比其他國家差，又能支持國內產業。

至於和美國廠商合作研製的「勁蜂四型」無人機，邱祖湘表示，這是中科院站在巨人的肩膀上，跟已經有產品的廠商「Kratos」合作，將其 MQM-178靶機進行研改，成為首型噴射引擎無人機，滿足軍種獲得「快刀」的期望。他表示，我國有與他國深化無人機合作的潛力，若具備完整供應鏈，可協助他國降低成本，讓雙邊都獲利。

對於無人機已成為改變現代作戰面貌的關鍵裝備，邱祖湘認為，無人機被廣泛運用後，幾乎每天、每周都會看到新東西、新用法、新想法，因此，「時間」成為現在最大的壓力；另外，如何用大量、成本低廉的武器，與其他高價武器搭配運用，並取得一樣的戰果，都是未來要努力的方向。

