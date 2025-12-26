IDF戰機還有很大升級空間 中科院所長邱祖湘：導入AI讓壽命更長

空軍年度測考「天龍操演」中，駐守中部的三聯隊就勇奪團隊總錦標，展現IDF戰機部隊不俗戰備能力。圖為今年1月投入春節加強戰備操演的空軍三聯隊IDF戰機，機號1429。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳哲宇／台中報導〕自織女星科研計畫結案和新一代戰機計畫研發暫停後，中科院航空所現今主要的研發方向令人好奇，特別是俄烏戰爭爆發迄今，無人機蓬勃發展狀況下。中科院航空所長邱祖湘表示，無人系統確實是重點研究的方向，包括無人機、直升機無人化等等。他並透露，IDF經國號戰機本身，還有很大的性能提升空間，包括壽命都還能運作很久。

雖然置重點於發展無人機，但邱祖湘說，有人系統也不會偏廢，目前航空所上正持續研發各式戰訓系統和模擬器，並持續完成高教機的量產。

邱祖湘表示，有人系統目前主要工作，就是載具的各式性能提升，在國軍尚未獲賦新裝備前，C-130運輸機、S-70直升機等飛機的各式性能提升，都是航空所負責，並協助軍種解決消失性商源問題，航空所會與國外廠商合作，支持軍種進行性能提升。

中科院航空所長邱祖湘表示，無人系統是目前鎖上重點研究的方向，包括無人機、直升機無人化等等。（記者廖耀東攝）

邱祖湘指出，例如像電子設備，現在是逐年更迭，目前更新的都是硬體，未來還能思考軟體的更新、如何把AI導入IDF，如此IDF的運作時間又能進一步拉長，都能用比較少的預算滿足需求。

邱祖湘說，性能提升的優勢在於不用採購全新的產線和重新培訓操作人員，這些都是一大筆錢，個人現在認為是一條比較好的路。國軍的一些機種，飛行時數都還很長，因此汰除買新機是很可惜的。

他進一步說，其實飛機的結構和發動機等「本體」壽命大概都有50年至70年，中科院設計的IDF都是8000飛行小時、壽命週期20年起跳的。所以IDF經過性能提升案後，到現在還能繼續飛，預計到民國125年才屆壽，因此IDF的性能提升空間還很大。

邱祖湘補充，過去在開發IDF時，科研小組都有減重獎金，不僅是飛機材料變輕、結構變薄，飛機內部的佈線佈置得當，電線就能少好幾公尺，重量就能少好幾公斤。得益於材料科學的進步，銅線即能換成光纖等等，又是有很大的性能提升空間，因此各種載具中科院都能協助研改。

邱祖湘承認，現在是「彈強於機」的時代，戰機越來越只像飛彈的載台，在飛彈射程越來越遠的情況下，飛機不一定要靠近戰區才能攻擊。但也不能一句話全部否定，現在有人機面對的挑戰的確更大，但AI還是無法完全取代人力，因此才用忠誠僚機，協助拓展有人戰機作戰效能。

