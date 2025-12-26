自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

魚鷹機將複製到民間 義大利李奧納多技術驗證機完成首飛

2025/12/26 11:01

義大利李奧納多公司「次世代民用傾斜旋翼機」技術驗證機（NGCTR-TD）19日成功完成首飛。（圖取自X@LDO_Helicopters）義大利李奧納多公司「次世代民用傾斜旋翼機」技術驗證機（NGCTR-TD）19日成功完成首飛。（圖取自X@LDO_Helicopters）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕未來民間也能使用如魚鷹直升機的傾斜旋翼機，義大利李奧納多公司「次世代民用傾斜旋翼機」技術驗證機（NGCTR-TD）19日成功完成首飛，未來將持續透過飛行測試，探索傾斜旋翼技術在民航領域的應用潛力。

軍聞網站「The Aviationist」報導，NGCTR-TD是在義大利北部米蘭近郊的卡西納柯斯塔（Cascina Costa）廠區完成首飛，同時透過操作垂直起降、空中懸停等課目，初步驗證氣動力設計與飛控系統穩定性，寫下民用傾斜旋翼機技術的研發新頁。該機後續將執行200小時飛行時數的測試，逐步拓展飛行包絡線，為發展完整機體設計方案提供參考數據，朝2030年代讓首款民用傾斜旋翼機投入市場的目標邁進。

NGCTR-TD由李奧納多公司的AW609發展而來，沿用相同機身以及奇異公司的CT7渦軸發動機，提升全機成熟技術等級，但外型改採最新的傾斜旋翼構型與固定式發動機艙設計，也改良機翼結構、換裝新型尾翼與先進飛控系統，以降低重量、複雜度、空氣阻力，提升燃油效率與飛行性能。預計其巡航速度可達時速520公里，並具備1850公里航程。

報導說，NGCTR-TD源於歐盟的「潔淨天空2號」（Clean Sky 2）計畫，目標是打造一款低污染、低碳排、低噪音的民用航空器，目前已獲歐盟投資1.16億歐元。而李奧納多公司希望運用NGCTR-TD概念，打造一款兼具旋翼機垂直起降特性以及定翼機水平飛行性能，且符合「潔淨天空2號」理念的機體，作為物資與人員運輸、醫療救援後送等民用先進載具。

