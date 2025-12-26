美空軍要走自己的路 計畫組空中版自殺無人機實驗部隊

圖為美國DIU中「阿提米絲」（Artemis）計畫的自殺無人機示意圖。（圖取自DIU）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國戰爭部啟動「無人機優勢計畫」（DDP），要在2年內快速採購多達34萬架低成本自殺無人機。不過，美國空軍認為該計畫以陸軍為主，軍種需求不盡相同，因此決定自組自殺無人機實驗部隊。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，與其他軍種不同，空軍新的實驗作戰部隊（EOU）除了要選擇打擊任務所需的無人機類型外，還必須驗證軍種方面的各項要求，例如人員需求、戰術、作戰範圍、投送方式、裝備和訓練。

空軍官員表示，空軍需要的作戰單元將包含指揮控制要素、空軍基地起降能力，以及火力支援單位。此外，還將提供一系列單向攻擊彈藥或巡飛彈藥，幫助執行超越傳統砲兵級別的空中封鎖任務。

報導指出，該實驗部隊將是空軍創建的第二個無人作戰單位，空軍第53聯隊曾在2023年於內化達州創建一個忠誠僚機計畫的分遣隊，目前已成長為一個中隊。空軍官員表示，第二個實驗單位的編制可能與中央司令部成立的「天蠍打擊特遣隊」類似。

報導說，第二個實驗單位將由第53聯隊、空軍特種作戰司令部和空戰司令部聯合組成。雖然駐地尚未選定，但應該會與第一支EOU同駐，擴大研發規模經濟。

空軍官員並補充，這是這些空軍人員在使用小型無人機，並與烏克蘭和台灣等地盟友夥伴保持密切聯繫。

該官員表示，雖然空軍正考慮各種尺寸的無人機，但可能會堅持使用定翼而飛旋翼無人機，定翼無人機能使用更有效率的發動機，更適合遠距離飛行和持續盤旋任務。

