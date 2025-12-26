諾格也搞晶片 獲6千萬美元合約研發專門軍用數位訊號

美國軍工大廠諾斯洛普·格魯曼公司近期獲得美國政府價值6000萬美元的研發合約，用來推進雷達、通訊、電戰和感測平台中的數位波束成型應用半導體技術。（示意圖，路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國軍工大廠諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman），沒想到也擅長晶片設計。該公司近期獲得美國政府價值6000萬美元的研發合約，用來推進雷達、通訊、電戰和感測平台中的數位波束成型應用半導體技術。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該合約專案將開發、製造並演示一種數位波束成形收發器專用的積體電路（ASIC），透過信任根（Root of Security）技術元件整合供應鏈漏洞緩解措施，預計2028年中完成。

根據標案，該專案致力於打造一種安全、專用的半導體設計，以支援先進的數位波束成形技術，同時解決日益顯著的供應鏈完整性問題。透過將信任根組件直接嵌入晶片，可降低篡改、偽造以及複雜的全球半導體供應鏈的相關其他風險。

數位波束成形收發器是先進雷達、電子戰、通訊和感測平台等現代軍事系統的核心元件。這些系統主要針對訊號方向和時間的精確控制，而這種控制能力越來越依賴客製化設計（ASIC）的積體電路，而非現成的組件。

雖然政府並沒有公布正在開發的ASIC晶片規格，但工作範圍包括設計、製造和演示，這表明該計劃預計將超越理論研究，並需要製造出可工作的硬體原型。

報導說，其實諾格在製造雷達、感測器和系統整合領域有豐富經驗，而這些都需要依賴數位波束成形技術。

