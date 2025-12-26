葡萄牙接收首架A-29N攻擊機 「超級大嘴鳥」還能反無人機

葡萄牙空軍17日接收首批向巴西航空工業購買的A-29N輕攻擊機，首開北約盟國採購先例。（巴西航空工業官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕巴西航空工業（Embraer）本月中宣布，由葡萄牙採購的A-29N「超級大嘴鳥」輕攻擊機，日前已交付首批5架給該國空軍，並成為該機在北約境內的首個使用國；並將用於培訓飛官等任務，運用其先進航電、感測器，並搭配多種彈藥、雷射武器掛載潛能，提升該國邊境巡邏及海上執法能量。

巴西航空工業17日在其子公司「OGMA」廠區交機，由葡萄牙國防部長米羅（Nuno Melo）與空軍參謀長阿爾維斯上將見證；該國去（2024）年底簽約以2億歐元（約新臺幣72.5億元）採購12架A-29N型機後，此次接收5架新機，預劃部署至南部的貝雅巿駐地、由該國空軍第101中隊換裝操作。此外，兩國還簽署合作意向書，可望在葡國當地建立生產線，深化軍工合作。

又名「超級大嘴鳥」（Super Tucano）的A-29輕攻擊機，搭載單具普惠螺旋槳引擎，最大空速320節（約592公里／時）、外掛油箱下最大航程1550浬（約2870公里）之性能；以最新的A-29N型機為例，該構型採數位化航電、光電感測器，可在機翼下、機腹掛載多種對空、對地彈藥，且相容於北約盟軍專用通信系統及機密裝備，在後勤維保優勢下，可兼任飛訓、空巡及空中密接支援等多元任務。

雖是慢速定翼機，但A-29輕攻擊機幾經改良，不只航電數位化、武掛選項多元，可肩負多種空中作戰任務。（巴西航空工業官網）

值得一提的是，最新的A-29N型機未來還將具備反無人機能力。根據官方規畫，該能力將整合專屬戰術資料鏈、搭配光電／紅外（EO/IR）感測器進行雷射標定及指示，最後在再由雷射導引火箭彈和翼下50機槍予以摧毀，是適用於全機隊的現代作戰概念（CONOPS）。

巴西航空工業表示，A-29系列機體目前已獲22國空軍採用，而葡萄牙是為率先採用A-29N構型的歐洲國家。未來兩國還將以合作意向書（LOI）為基礎，尋求在葡國當地建立生產線，深化軍工合作。

